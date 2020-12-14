Международное медсообщество обсудило новые возможности полипептидной терапии 

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В своем приветствии Форуму вице-президент РАН академик Владимир Чехонин отметил, что это сегодня одним из правильных акцентов в системе здравоохранения может быть приоритетное использование методов полипептидной терапии, эффективность в лечении, активизация схем лечения существующих ключевых нозологий: восстановление и реабилитация. Это очень важно-предоставить практикующим врачам возможность познакомится с инновациями в области биомедицинских технологий.

Особый интерес вызвали выступления, связанные с актуальной клинической практикой. В своем выступлении главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин привел данные об эффективности полипептидной терапии при неалкогольной жировой болезни печени. Этим заболеванием страдают сегодня 1/3 жителей нашей страны. Использование современных полипептидов позволяет получать эффективные результаты по шкале клинического благополучия и общего состояния пациентов.

О широких возможностях современных биотехнологий рассказал ведущий зарубежный эксперт форума Махико Нагасе. Он отметил, что многолетний опыт внедрения в клиническую практику полипептидной терапии в Японии показал высокие результаты

Завершая дискуссию, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова Екатерина Диброва отметила важность расширения и масштабирования опыта успешной клинической практики в применении методов полипептидной терапии. Она сообщила, что экспертная работа в ближайшее время будет продолжена во взаимодействии с Российской академией наук.

Партнерский материал

Онлайн-дискуссии Форума вызвали значительный интерес медицинского сообщества. 1053 участника из более, чем 100 городов и населенных пунктов большинства регионов России следили за обсуждением результатов применения методов полипептидной терапии в терапии, гепатологии, неврологии, дерматологии, иммунологии и целом ряде других направлений медицины. Мероприятие посетили специалисты из стран Европы, Юго-Восточной Азии, Японии, Армении, Казахстана.

Международный Междисциплинарный Форум «Полипептидная терапия: новые возможности для России» состоялся в цифровом формате 9 декабря 2020 года в Конгресс холле Сеченовского университета.

Организатором Форума выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова в научном сотрудничестве с Первым Московским государственным медицинским университете имени И. М. Сеченова.

Генеральными спонсорами Конгресса стали Медицинская корпорация RHANA, ООО Ферон и др. фармацевтические компании, представившие новейшие разработки в области лекарственных средств и методов лечения заболеваний, а также представители профессиональных медицинских сообществ.

Партнерами Форума выступили: Центр исследований антивозрастной медицины университета Дошиша (Киото, Япония), АНО «Научно-исследовательский медицинский центр „Геронтология“, Международная ассоциация медицинских исследований в области старения (Франция), Научное общество гастроэнтерологов России (НОГР), Русское бальнеологическое общество, Региональная Система Медицинской Информатизации, Японская Ассоциация международной Академии антивозрастной и регенеративной медицины, Справочник Видаль Лекарственные препараты в России, Японское Общество клинической плацентарной медицины, Национальная Академия Активного Долголетия, Японское общество Восточной медицины, Медицинская корпорация RHANA.

Подробнее о программе Форума:

Международный Междисциплинарный Форум „Полипептидная терапия: новые возможности для России“: https://mmff.online