Самые плохие вещи, которые происходят в полнолуние

Наши предки приписывали Луне мистические свойства. Например, с ней связывали активность оборотней и прочей нечистой силы. Также считалось, что те или иные магические ритуалы можно проводить только в определенные лунные фазы.

В наше время многие верят, что лунный свет способен отрицательно воздействовать на людей, может даже сводить с ума. Между тем ученые полагают, что подобные суеверия небезосновательны. Итак, чем же опасна Луна?

Возбудимость нервной системы

Многие люди жалуются, что при свете луны ощущают тревожность, перепады настроения, не могут спать. Некоторых посещают ночные кошмары. Может появиться даже дрожь во всем теле, подняться температура. Особенно сильно действует луна на людей с холерическим темпераментом, женщин в предменструальной фазе, подростков и чересчур впечатлительных индивидов.

Обострение психических недугов

Уже давно подмечено, что в лунные ночи, особенно в период полнолуния, люди с нестабильной психикой часто начинают вести себя неадекватно и даже агрессивно. Несколько лет назад английские психиатры, проводившие исследование в тюрьме строгого режима, обнаружили, что именно в дни полнолуния среди заключенных происходят резкие вспышки насилия. Увеличивается и количество ссор и преступлений, активизируются маньяки…

У страдающих душевными расстройствами могут наблюдаться фобии и галлюцинации. Из-за этого в психиатрических клиниках больным не разрешается долго наблюдать за луной. Именно с луной связано и хождение во сне (лунатизм). Эти проявления свойственны личностям, страдающим истерией. Специалисты объясняют такой эффект тем, что в фазу полнолуния обменные процессы замедляются, снижается плотность крови, которая не так активно приливает к мозгу.

Гипертонический криз

Гипертоники в полнолуние, когда луна особенно хорошо видна на небе, также чувствуют себя хуже. Дело в том, что в этот период органы и ткани, расположенные ниже сердца, наполняются жидкостью.

Проблемы с органами пищеварения

При полной луне возрастает частота пищевых отравлений и обостряются болезни органов пищеварения. Причина в том, что в данной лунной фазе активизируется жизнедеятельность микроорганизмов, которые могут спровоцировать эти процессы.

Вред от медикаментов

По словам медиков, процессы, происходящие в организме в период полнолуния, приводят к снижению лечебного воздействия медицинских препаратов и возрастает вероятность отрицательных побочных эффектов.

Кстати, в фазу полнолуния не рекомендуется проводить серьезные операции и любые процедуры, связанные с кровью. Зато эффективны могут быть процедуры по очистке организма.