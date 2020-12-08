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Стопкоронавирус.рф

Создана первая вакцина против всех вирусов гриппа 

Даня Виттиг 7 часов назад
Создана первая вакцина против всех вирусов гриппа
Фото: depositphotos.com
Исследователи Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке представили предварительные результаты клинических испытаний вакцины против штаммов и подтипов вируса гриппа. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Medicine.
Новая вакцина может устранить необходимость в ежегодной ревакцинации. Обычные вакцины против гриппа индуцируют нейтрализующие антитела, направленные на специфический домен HA — белка на оболочке вируса, который помогает патогену взаимодействовать с рецепторами клетки и проникать внутрь нее. Однако этот домен может мутировать, что и приводит к появлению новых штаммов вирусов, невосприимчивых ко всем существующим вакцинам.
Химерная вакцина направлена против другого участка HA, который менее подвержен мутациям, что позволяет нейтрализовать разные штаммы вирусов.
В ходе клинических испытаний первой фазы оценивалась безопасность и иммуногенность вакцины у 65 добровольцев в США. Оказалось, что она способна вызывать сильный иммунный ответ, который сохранялся не менее 18 месяцев.
Ранее "Рамблер" сообщал о побочных эффектах после вакцинации против COVID-19.
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