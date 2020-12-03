Выяснилось, как стресс влияет на онкологию 

Ученые обнаружили, что норадреналин — гормон, выделяющийся в стрессовых ситуациях — реактивирует раковые клетки, что может вызвать опасный рецидив онкологического заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Рецидив злокачественных новообразований — одна из основных причин смерти больных раком. Часто он появляется, когда спящие опухолевые клетки, которые распространялись на ранних стадиях рака, но потом были подавлены, снова становятся активными. До сих пор ученые не знали, что может вызвать повторное пробуждение раковых клеток.

Исследователи из США Германии и России под руководством Микелы Перего (Michela Perego) из Института Вистара в Филадельфии предположили, что иммунные клетки, называемые нейтрофилами, и определенные гормоны, такие как норадреналин и кортизол, могут способствовать рецидиву опухолей спустя годы после того, как рак излечили с помощью химиотерапии и хирургического вмешательства.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что норадреналин реактивирует спящие клетки рака легких и яичников у мышей.

Уровень норадреналина в крови резко повышается при стрессовых состояниях, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. Даже при резком подъеме со стула содержание гормона в плазме крови человека уже через минуту возрастает в несколько раз.

Как обнаружили ученые, при стрессе, вызванном иммобилизацией, у мышей также повышается уровень норадреналина, что заставляет нейтрофилы выделять воспалительные белки S100A8 / A9 и миелопероксидазу. Это приводит к накоплению окисленных липидов. После высвобождения из нейтрофилов липиды активируют фактор роста фибробластов в раковых клетках, вызывая выход опухолевых клеток из состояния покоя и образование новых образований.

Ученые также изучили образцы сыворотки 80 добровольцев, у которых опухоль легких была удалена хирургическим путем. Они увидели, что у пациентов с более высокими концентрациями S100A8 / A9 с большей вероятностью рак возвращался в течение 33 месяцев после операции. При этом чем выше был уровень S100A8 / A9 в крови пациентов, тем быстрее наступал рецидив.

Авторы предполагают, что применение нацеленных на гормоны стресса одобренных препаратов, известных как бета-блокаторы, поможет предотвратить повторное появление опухолей. Так, у мышей, которые получали экспериментальный бета-блокатор, раковые клетки оставались бездействующими.