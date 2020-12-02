Экспериментальное лекарство остановило старение 

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что всего несколько доз экспериментального препарата ISRIB могут обратить вспять возрастное снижение памяти и других когнитивных функций у мышей, останавливая старение мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

ISRIB восстанавливает функции клеток, которые подверглись интегрированной стрессовой реакции (ISR), запускающейся из-за определенных внешних условий. При ISR в клетке останавливается производство белка, однако иногда этот механизм «застревает» во включенном положении, мешая клетке, в том числе нейронам, выполнять свои обычные функции. Показано, что хроническая интегрированная стрессовая реакция связана с когнитивными нарушениями, наблюдаемыми у пациентов после травматического повреждения мозга.

Ученые показали, что ISR также лежит в основе снижения когнитивных функций с возрастом, поскольку по мере старения в организме накапливаются различные стрессовые факторы, включая воспалительные молекулы. ISRIB позволяет перезапустить клеточную активность, в том числе улучшает прохождение импульсов по нейронам, их восприимчивость к стимуляции и способность формировать устойчивые связи друг с другом.

В эксперименте мышей обучали находить выход из лабиринта, что обычно трудно дается старым животным. Однако небольшие ежедневные дозы ISRIB в течение трехдневного тренировочного периода позволяли грызунам справляться с задачей на уровне молодых мышей. При этом эффект сохранялся в течение как минимум трех недель.