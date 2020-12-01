Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг 

РИА Новости и ещё 4 8 часов назад
Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг
Фото: Depositphotos
Результаты исследования немецких ученых показывают, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.
Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и как на это реагирует иммунная система.
Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена.
Используя новейшие технологии, исследователи проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и "спайковый белок" вируса SARS-CoV-2.
Авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.

"Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг",

— приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner).
На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.

"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавляет еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку вирус также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".

Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем.

"Другие примеры включают вирус простого герпеса и вирус бешенства",

— говорит доктор Радбрух.

"На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса, — продолжает профессор Хеппнер. — Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".

Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных коронавирусной инфекцией.
Видео дня. 111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
Последние новости
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение