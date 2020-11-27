Как уровень тестостерона меняет мужчин 

Почему мужчины, как правило, не так многословны как женщины? Почему у них лучше развито пространственное воображение, что позволяет им, к примеру, уверенней чувствовать себя при парковке автомобиля? Почему они агрессивнее женщин? В конце концов, что делает мужчину мужчиной?

— Однозначно — тестостерон, — говорит микробиолог из США Луанн Бризендин.

В тридцатых годах прошлого века тестостерон впервые выделил из бычьих яичек медик и фармаколог Эрнст Лакёр. Бризендин утверждает, что тестостерон делает мужчину мужчиной еще до рождения. Когда в утробе матери через шесть недель плод начинает приобретать признаки того или иного пола, будущие мальчики буквально купаются в тестостероне, который, по словам доктора, помогает им сойти с заложенного природой женского пути развития. У себя, в Калифорнийском университете Сан-Франциско, Луанн Бризендин с коллегами установили, что в ходе развития у плода мужского пола сокращаются зоны мозга, отвечающие за речь, хранение воспоминаний, анализ ощущений. В то же время начинают активно развиваться участки мозга, отвечающие за сексуальную активность, пространственное воображение и агрессию.

С возрастом уровень тестостерона меняется. До 18 лет он повышается. Пика достигает в возрасте от 18 до 50 лет, затем постепенно снижается.

Однако даже в период «расцвета» уровень тестостерона у мужчин может сильно разниться, уверяют медики. И на это влияет ряд факторов. Один из них — жирная пища. Выяснилось это благодаря исследованиям университета Лос-Анджелеса. Ученые этого Калифорнийского вуза научным путем доказали связь между потреблением животных жиров и повышением уровня тестостерона. Свои исследования они проводили по заказу японских коллег, которые обратили внимание на утрату японскими дегустаторами своих природных качеств.

Японцы считаются лучшими в мире дегустаторами благодаря своим очень чувствительным вкусовым рецепторам. Заинтересовавшись этим, ученые установили, что это связано с очень низким уровнем мужского гормона в организме японцев. Веками эти островные жители питались исключительно рыбой. Мясная жирная пища была им практически неведома. Ученые университета из Лос-Анджелеса доказали, что развитие сети фаст-фудов, переход японцев на мясное меню способствовал росту тестостерона, а с ним — и снижению чувствительности вкусовых рецептеров.

Японские же ученые озаботились уже не столько дегустаторами. Из-за того же фаст-фуда, отхода от традиционного питания в школах выросла агрессия мальчиков, по предварительным данным, в средней школе — на пять процентов, а в начальной — почти на 30.

Российские ученые давно установили взаимосвязь между уровнем тестостерона и повышением витамина D. Как известно, его основной поставщик — солнце. Больше солнца, больше витамина D — выше уровень тестостерона. Не случайно, самое большое количество романов возникает на курортах, под гостеприимным южным солнцем.

Американцы с помощью исследований доказали, что каждый дополнительный час сна увеличивает уровень мужского гормона на 12–15 процентов. У более полутысячи мужчин на протяжении определенного времени по утрам замерялся уровень тестостерона. Часть из них спала как правило по 4–5 часов в сутки, другая — по 7–8. Результат всегда был неизменным: меньше сна — меньше тестостерона.

Ученым, врачам и тренерам хорошо известно о всплесках мужского гормона во время разумных спортивных нагрузок (речь ни в коем случае не идет о тренировках на износ). С научной точки зрения это объясняется так: в пик нагрузок возрастают нервные импульсы, которые, воздействуя на гипофиз, заставляют железу вырабатывать мужской гормон. Уровень роста тестостерона зависит от таких факторов, как количество задействованных в тренировке мышц, продолжительность и качество занятий и других.

К сожалению, факторов, способствующих повышению уровня мужского гормона в организме, намного меньше тех, что понижают его. К последним относятся употребление алкоголя, стрессы, целый ряд заболеваний, прием некоторых лекарственных средств, возраст, постоянные переутомления и многое другое.