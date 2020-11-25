Найден новый способ замедлить старение 

Специалисты Института биологии старения имени Макса Планка обнаружили, что мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Исследователи проводили эксперименты на плодовых мухах. Они увеличили количество сестрина в их стволовых клетках.

Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определённые аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше, — цитирует РИА Новости одну из авторов работы Линду Патридж.

Учёные кормили мух диетой богатой белком. Она должна была ускорить процесс старения, но мутированный сестрин затормаживал старение, поскольку не был способен связывать аминокислоты. Подопытные мухи также прожили на 10% дольше обычного времени благодаря увеличению белка в стволовых клетках кишечника.

Специалисты считают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, но для подтверждения этой теории необходимо продолжать научную работу.

Ранее специалисты из Тель-Авивского университета и медицинского центра «Шамир» выяснили, что сеансы гипербарической оксигенации (ГО) в барокамере способны приостановить процесс старения у пожилых людей. Выводы были получены по итогам насыщения тканей организма пожилых людей под высоким давлением.