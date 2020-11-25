Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Найден новый способ замедлить старение 

News.ru 1 час назад
Найден новый способ замедлить старение
Фото: depositphotos.com
Специалисты Института биологии старения имени Макса Планка обнаружили, что мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Исследователи проводили эксперименты на плодовых мухах. Они увеличили количество сестрина в их стволовых клетках.

Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определённые аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше, — цитирует РИА Новости одну из авторов работы Линду Патридж.

Учёные кормили мух диетой богатой белком. Она должна была ускорить процесс старения, но мутированный сестрин затормаживал старение, поскольку не был способен связывать аминокислоты. Подопытные мухи также прожили на 10% дольше обычного времени благодаря увеличению белка в стволовых клетках кишечника.
Специалисты считают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, но для подтверждения этой теории необходимо продолжать научную работу.
Ранее специалисты из Тель-Авивского университета и медицинского центра «Шамир» выяснили, что сеансы гипербарической оксигенации (ГО) в барокамере способны приостановить процесс старения у пожилых людей. Выводы были получены по итогам насыщения тканей организма пожилых людей под высоким давлением.
Видео дня. Кому нужно делать генетические тесты
News.ru: последние новости
Комаровский рассказал, как подготовить организм к борьбе с COVID-19 Комаровский рассказал, как подготовить организм к борьбе с COVID-19 Врач Комаровский рассказал о главных мифах вокруг коронавируса Врач Комаровский рассказал о главных мифах вокруг коронавируса Учёные нашли вещество, блокирующее проникновение COVID-19 в организм Учёные нашли вещество, блокирующее проникновение COVID-19 в организм
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение