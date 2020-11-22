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Правда ли, что от телевизора глупеют 

Катерина Саломе 2 часа назад
Правда ли, что от телевизора глупеют
Фото: depositphotos.com
За последнее столетие телевизоры прочно вошли в нашу жизнь. Они стали неким семейным очагом, без которого не обходится ни одна современная семья. «Рамблер» расскажет, как телевизоры влияют на наш мозг.
Было проведено уже много научных исследований на эту тему. Одно из них проводилось Исследовательским институтом криминалистики Нижней Саксонии (Германия) среди 23000 детей и подростков.
Результат показал то, что уже и так предполагали многие: коэффициент интеллекта меняется обратно пропорционально просмотру телевизора конкретным человеком. То есть, чем больше человек смотрит телевизор, тем он глупее.
И это кажется логичным. Человек привыкает бездумно впитывать все, что ему преподносят, и постепенно теряет способность самостоятельно мыслить, анализировать, делать собственные выводы, задавать вопросы (телевизор не располагает к вопросам).
Часто можно слышать, как люди один к одному цитируют высказывания, которые они услышали по телевизору. Но стоит их спросить об этом подробнее, они не могут ничего сказать, потому что в тему не вникают.
Может, и есть некоторая польза в том, чтобы иногда отвлечься от своих мыслей и беспокойств и ни о чем не думать, удобно расположившись на диване перед телевизором. Но ключевая фраза здесь: «ни о чем не думать» — это прямой путь к деградации.
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