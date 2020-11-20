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В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом 

Катерина Саломе 2 часа назад
Разница между психологом, психиатром и психотерапевтом
Фото: depositphotos.com
Многие неоднократно слышали упоминания о психологах, психиатрах и психотерапевтах. Но мало кто понимает, какая между ними разница. «Рамблер» объяснит, чем же друг от друга отличаются эти специалисты.
Специалисты, которые оказывают помощь людям, не имеющим серьезных психических отклонений, называются психологами. Но бывает так, что человек приходит на консультацию или прием к психологу, называющему себя психотерапевтом. Здесь как раз и возникает основная путаница, поскольку в советское время психотерапевтами было принято называть исключительно врачей-психиатров, специализирующихся на невротических расстройствах и ряде других проблем с психикой. Сейчас психотерапия в России развивается по-западному и американскому типу. В соответствии с этим, согласно международным традициям, психотерапевтом допускается называть психолога-практика, регулярно помогающего клиентам решить определенные проблемы, в том числе, семейного, социального и иного характера.
Правильно будет говорить о том, что такие психотерапевты работают с людьми, не имеющими серьезных психиатрических болезней. Однако такие клиенты могут сбиться с жизненного пути, попасть в тяжелую ситуацию или оказаться под влиянием детской психотравмы на всю оставшуюся жизнь. Задача такого психотерапевта (чаще с образованием клинического психолога) — мягко и последовательно направить человека на «путь истинный» и помочь ему выбраться из той жизненной ситуации, с которой он не в силах справиться самостоятельно.
Любой психиатр — это врач, имеющий высшее медицинское образование и прошедший ординатуру по специальности «Психиатрия». Психиатры лечат болезни, при которых наблюдаются явные нарушения мыслительных, поведенческих и эмоциональных процессов. К расстройствам психиатрического профиля относят ряд состояний, когда человек не может выполнять повседневные обязанности на работе или в семье и ему нужна квалифицированная медицинская помощь. Кроме шизофрении и маниакально-депрессивных расстройств, психиатры также занимаются людьми, больными алкоголизмом, наркоманией и иными видами зависимости.
Выписывать психотропные препараты, которые можно получить в аптеке только по специальному рецепту, имеет право только дипломированный врач-психиатр. В некоторых случаях он является и психотерапевтом.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
  • психотерапевт может быть как врачом-психиатром, так и клиническим психологом. Разница между ними в том, что последний не имеет врачебного образования и не выписывает пациентам лекарства — плюс в компетенцию клинициста обычно не входит постоянная работа с больными «тяжелого» психиатрического профиля;
  • есть психологи, занимающиеся научно-исследовательской работой и редко соприкасающиеся с практической стороной жизни. Психотерапевтами их бывает назвать сложно, хотя теоретически они имеют на это право, если вплотную станут заниматься практической работой с клиентами;
  • внимание и работа врача-психиатра с медицинским образованием сфокусированы преимущественно на лечении серьезных и тяжелых психических болезней.
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