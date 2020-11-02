Ученые нашли способ обнаруживать болезни по капле крови

Ученые Самарского университета имени С. П. Королева совместно с коллегами из Самарского государственного медуниверситета нашли способ, как диагностировать рак и другие патологии методом рамановской спектроскопии крови.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.

Ученые выяснили, что такой подход позволяет в считанные минуты провести биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, рамановская спектроскопия позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени при помощи света.

"Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты", — рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Ученые также отметили, что метод пока не дает такой точности, как лабораторные исследования, но позволит получить перрвичный результат. Более того, такой подход снизит стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования.

"Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", — рассказал Братченко.

Ученые планируют развивать свое открытие далее, чтобы как можно больше людей смогли начать тестирование, но для этого необходимо провести клинические исследования.