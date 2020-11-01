Правда ли, что общий наркоз сокращает срок жизни 

Общий наркоз — это состояние медикаментозного сна, которое сравнимо с общей потерей сознания. Он достигается за счет активизации процессов торможения в структурах центральной нервной системы. Данное состояние помогает избавить человека от ощущения физиологической боли при проведении оперативного вмешательства. «Рамблер» разобрался, действительно ли наркоз сокращает срок жизни.

Большинство операций проводится с применением анестезии. Она используется для отключения болевой чувствительности и предупреждения болевого шока. Также введенные препараты помогают контролировать уровень артериального давления и работу некоторых органов. Наркоз бережет человека от лишнего стресса. Восстановление после операции в этом случае проходит легче.

местную;

общую. Выделяют несколько вариантов анестезии:

Местная анестезия предполагает введение в оперируемые ткани специального раствора. Он тормозит прохождение нервного импульса в синаптическую щель. Пациент может чувствовать онемение этого участка тела, но двигательная активность сохраняется. Такой вид наркоза считается наиболее безопасным, но подходит он только для легких хирургических операций.

Общая анестезия куда опаснее. При этом варианте обезболивания на определенное время отключается сознание пациента. После того, как препарат выведен из крови, — больной приходит в сознание.

Ни одно из медицинских вмешательств не гарантирует полную безвредность. Врач всегда оценивает риск от наркоза, хирургического вмешательства в соотношении с риском от того патологического процесса, в связи с которым необходима операция.

Но здесь играет значение порядок проведения анестезии и ее исход. Если оперативное вмешательство и сам наркоз прошли по плану, показатели больного были в пределах нормы, не развились какие-либо осложнения, то последствия от общего наркоза будут минимальными.

Однако каждое хирургическое вмешательство — серьезный стресс для организма, который требует длительного периода восстановления. Несколько операций под общим наркозом, проведенных подряд за короткий период времени, являются значительной нагрузкой. Именно поэтому врачи оперируют человека только в случае крайней необходимости. Но оценить, сколько лет жизни потеряет пациент, невозможно.

Токсические соединения, образующиеся при метаболизме лекарственных препаратов, могут нанести вред некоторым тканям и органам.

Наиболее подвержена этому воздействию нервная система. При поражении клеток головного может произойти ухудшение памяти, когнитивных функций, также может развиться депрессия. Иногда наблюдается ухудшение работы слухового и зрительного аппарата. Для полного восстановления организма необходима достаточно длительная терапия.

Осложнения обычно возникают у людей, которые страдают заболеваниями головного мозга, а также у людей, злоупотребляющих алкильными напитками и наркотическими веществами. У этих пациентов риск различных осложнений значительно выше.