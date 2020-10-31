В чем разница женского и мужского мозга

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что женский и мужской мозг работают абсолютно по-разному. Различий так много, что может показаться, будто они с разных планет. «Рамблер» расскажет, в чем же разница между мозгом представителей разных полов.

Фото: Кадр из фильма «Женский мозг» Кадр из фильма «Женский мозг»

Женский мозг активнее, мужской — больше

Мозг женщины по размерам уступает мужскому 8-10%. Однако, зона лобных долей, главная в решении проблем, больше у женского пола.

Мужчины же выигрывают гонку размеров миндалевидным телом — зона «беги или сражайся» и теменной областью — пространственное восприятие. Поэтому мужской пол быстрее почувствует беду и прекрасно сориентируется в больших помещениях.

Зато женский мозг никогда не расслабляется. Там постоянно решаются глобальные проблемы, чтобы держать ситуацию под контролем.

Сравнение мужчин и женщин можно сделать и в области многозадачности. Женщина способна решать одновременно несколько задач, мужчина только одну в единицу времени, но детально. Это тоже связано с особенностью работы мозга: у женской половины планеты оба полушария могут работать одновременно, у мужской — только попеременно.

Женщины — дружба, мужчины — одиночество

Главная роль здесь у миндалевидного тела. Именно эта часть мозга отвечает за действия, страхи, агрессивность. У молодых людей больше развита правая зона, у прекрасного пола — левая. Отсюда реакция мужчин на стресс — ответная агрессия или отстранение, уединение со своими мыслями. Женская реакция — приспособление, поиск поддержки и разрешение вопроса дружелюбным путем.

В стрессе в женский организм выбрасывается гормон окситоцин — любовь, безопасность, защита. Поэтому им просто необходимо в такие периоды поддержка друзей и задушевные беседы. Чем отличается мужской мозг от женского, так это тем, что с мужчинами этот номер с мелодраматичными историями и переживаниями не пройдет.

Женщины — эмоции, мужчины — суть

Все то же влияние миндалевидного тела диктует обоим полам разное восприятие эмоциональной ситуации. Мужчины всегда запоминают суть, женская прерогатива — разные детали, которые и к делу то, на первый взгляд, отношения не имеют.

Женщины — прекрасные ораторы

Еще в утробе матери тестостерон определяет больший уровень развития правого полушария у мальчиков и замедление роста левого. Поэтому женский конек, как правило, левополушарные вербальные навыки, у мужчин правополушарные — пространственно-зрительные.

Женские полушария головного мозга взаимосвязаны толстыми нервными волокнами, мужские более тонкими. Это, кстати, объясняет, почему после инсульта женщины быстрее восстанавливают речь. А проблемы с чтением и речью у мальчиков возникают чаще.

Прилежное отношение к здоровью — женская черта

Женщины быстрее послушаются врача и будут с усердием отличницы выполнять все рекомендации. Они даже сами станут инициатором похода к врачу с первыми звоночками отклонения в здоровье.

Парни же будут терпеть до последнего! Ученые объясняют это большим количеством клеток префронтальной коры — область планирования, добросовестности и ответственности.

Здесь же центр контроля импульсов — поэтому дамы могут хорошенько все взвесить и долго раздумывать перед действием.

Мужчины любят глазами, женщины всем сразу