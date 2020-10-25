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Можно ли прожить с одним полушарием мозга 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Можно ли прожить с одним полушарием мозга
Фото: wikipedia.org
Два полушария нашего мозга объединены и работают вместе, обрабатывая информацию различным образом. Левое полушарие перерабатывает информацию логически и последовательно в то время, как правое — пространственно, целостно и зрительно. «Рамблер» расскажет, можно ли прожить лишь с одним полушарием мозга.
В нашей голове никогда не прекращается процесс эволюции благодаря возникновению нейронных связей, которые постоянно гаснут и восстанавливаются. Это явление носит название «нейрональная пластичность», или «нейропластичность». Именно она позволяет нашему разуму, сознанию и когнитивным навыкам адаптироваться к изменениям окружающей среды, и именно она является ключом к интеллектуальной эволюции вида.
Между клетками нашего мозга постоянно возникают и поддерживаются триллионы связей, пронизанных электрическими импульсами и вспыхивающих, как маленькие молнии. Каждая клетка на своем месте. Каждый межклеточный мостик тщательно проверен с точки зрения необходимости его существования. Ничего случайного. И ничего предсказуемого: ведь пластичность мозга — это его способность приспосабливаться, улучшать себя и развиваться по обстоятельствам.
Caltech Brain Imaging Center
Пластичность позволяет мозгу переживать удивительные перемены. Например, одно полушарие может дополнительно взять на себя функции другого, если то не работает. Так произошло в случае Джоди Миллер — девочки, которой в возрасте трех лет из-за не поддававшей лечению эпилепсии почти целиком удалили кору правого полушария, заполнив освободившееся пространство спинномозговой жидкостью. Левое полушарие почти мгновенно стало адаптироваться к создавшимся условиям и взяло на себя управление левой половиной тела Джоди.
Спустя всего десять дней после операции девочка покинула больницу: она уже могла ходить и пользоваться левой рукой. Несмотря на то что у Джоди осталась только половина коры, ее интеллектуальное, эмоциональное и физическое развитие идет без отклонений. Единственным напоминанием об операции остается легкий паралич левой части тела, который, однако, не помешал Миллер посещать занятия по хореографии. В 19 лет с отличными оценками она окончила школу.
В 2019 году ученые из Калифорнийского технологического института провели исследование, в котором приняли участие шесть взрослых человек. В детстве каждому их них удалили половину мозга при лечении эпилепсии. Несмотря на серьезность операций, они сохранили или восстановили навыки речи и мышления.
С помощью МРТ исследователи измерили кровоток в семи областях мозга, которые отвечают за такие задачи, как зрение, внимание и движение. Когда активность в одной области мозга меняется аналогично активности в его другой области, это означает, что они работают совместно и обмениваются информацией. Это говорит о сильных нейронных связях, которые, как считается, являются неотъемлемым признаком здорового мозга.
У шести человек с полусферэктомией все семь областей мозга работали нормально. Фактически, связи между ними оказались даже сильнее, чем у шести человек с целым мозгом.
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Наука
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