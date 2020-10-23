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Ученые по анализу крови научились определять, излечим ли рак 

Российская Газета и ещё 7 23 октября 2020
Ученые научились определять, излечим ли рак
Фото: depositphotos.com
Ученые разработали экспериментальный анализ крови, позволяющий отличить рак поджелудочной железы, который поддается лечению, от того, что к применяемым ныне методам невосприимчив, сообщается на сайте Института ван Анделя (штат Мичиган, США). Применение новой технологии на практике может повлиять на принятие терапевтических решений и избавить пациентов с устойчивой онкологией от ненужного лечения со сложными побочными эффектами.
Рак поджелудочной железы относится к числу злокачественных новообразований, которые наиболее сложно лечить, отчасти из-за его способности уклоняться от обнаружения, пока он не разовьется. В настоящее время у врачей нет надежного способа определить, есть ли у пациента подтип, который будет реагировать на существующие химиотерапевтические препараты, по сравнению с подтипом, устойчивым к лечению. В результате лечение назначается всем, при этом часто оно сопровождается тяжелыми побочными эффектами, что во многих случаях оказывается напрасным.
Разработанный в институте тест определяет и измеряет уровень сахара sTRA, который вырабатывается только при определенном подтипе рака поджелудочной железы. Злокачественные опухоли, продуцирующие sTRA, обычно не реагирует на химиотерапию.
Отметим, что ранее ученые этого же института представили другой вариант анализа крови на основе sTRA, который позволял диагностировать именно наличие рака поджелудочной железы с точностью до 70 процентов. Тогда в качестве маркера также использовался другой сахар под названием CA19-9. И комбинированный тест 2019 года, и новый тест sTRA должны пройти дополнительную клиническую проверку, подчеркивают ученые.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Clinical Cancer Research Американской ассоциации исследований рака.
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