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Найден способ выявлять рак желудка до первых признаков 

Анастасия Иванова 21 октября 2020
Найден способ выявить рак желудка до первых признаков
Фото: РИА Новости
Ученые выявили биомаркер, с помощью которого можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.
Ученые из США, Китая и Вьетнама нашли биомаркер, который можно обнаружить с помощью простого анализа крови. К тому же, он появляется в крови пациентов еще до начала развития опухоли. Исследователи уверены, что их открытие поможет раннему выявлению болезни и своевременному лечению.
Биомаркер MiR130b представляет собой микроРНК, или небольшую некодирующую молекулу РНК, которая играет важную роль в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания. Он вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.
Ученые считают, что малоинвазивный анализ крови позволит принимать решение о назначении эндоскопического исследования. Также они надеются, что это позволит им разработать новые терапевтические методы.
Рак желудка стоит на третьем месте по количеству смертей среди онкологических больных в мире.
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Наука , Рак желудка
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