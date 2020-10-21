Найден способ выявить рак желудка до первых признаков

Ученые выявили биомаркер, с помощью которого можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.

Ученые из США, Китая и Вьетнама нашли биомаркер, который можно обнаружить с помощью простого анализа крови. К тому же, он появляется в крови пациентов еще до начала развития опухоли. Исследователи уверены, что их открытие поможет раннему выявлению болезни и своевременному лечению.

Биомаркер MiR130b представляет собой микроРНК, или небольшую некодирующую молекулу РНК, которая играет важную роль в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания. Он вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.

Ученые считают, что малоинвазивный анализ крови позволит принимать решение о назначении эндоскопического исследования. Также они надеются, что это позволит им разработать новые терапевтические методы.

Рак желудка стоит на третьем месте по количеству смертей среди онкологических больных в мире.