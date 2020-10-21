Найден способ выявлять рак желудка до первых признаков

Ученые выявили биомаркер, по которому можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.

Рак желудка стоит на третьем месте по количеству смертей среди онкологических больных в мире. Заболевание возникает из-за неправильного питания и неблагоприятных факторов окружающей среды и часто может оставаться незамеченным вплоть до поздних стадий.

В настоящее время для диагностики болезни с помощью эндоскопической процедуры биопсии отбирают образец ткани желудка и анализируют на предмет патологии.

Китая и Биологи из США Вьетнама нашли биомаркер, который можно обнаружить с помощью простого анализа крови. К тому же, он появляется в крови пациентов еще до начала развития опухоли. Исследователи уверены, что их открытие поможет раннему выявлению болезни и ее своевременному лечению.

Биомаркер MiR130b представляет собой микроРНК, или небольшую некодирующую молекулу РНК, которая играет важную роль в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания.

MiR130b вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.

Известно, что рак желудка может развиваться спустя долгое время после того, как инфекция H. pylori прошла, а эти микроРНК четко коррелируют с предраковыми изменениями, которые впоследствии могут привести к появлению опухоли.

"Даже если вы избавились от бактерий, зачастую инфекция уже инициировала каскад событий, которые могут привести к раку. Вот почему так важно раннее обнаружение", — приводятся в пресс-релизе Аризонского университета слова одного из авторов статьи Яны Заврос (Yana Zavros) из Университета Цинциннати

Началось все с того, что, изучая изменения в желудке мышей, вызванные H. Pylori, исследователи обнаружили у животных маркер MiR130b, а затем ту же микроРНК идентифицировали в человеческой плазме у пациентов с предраковыми изменениями или с диагностированным раком желудка в начальной стадии.

"Это было ретроспективное исследование, — отмечает руководитель научной группы доктор Хуанита Мерчант (Juanita Merchant) из Медицинского колледжа Аризонского университета. — Но теперь мы можем начать перспективное изучение этого биомаркера на различных группах пациентов. Молекулярная подпись, которую мы обнаружили, поможет нам увидеть, есть ли у пациентов изменения слизистой оболочки, связанные с наличием H. pylori".

Ученые считают, что малоинвазивный анализ крови позволит принимать решение о назначении эндоскопического исследования.

Кроме того, авторы надеются, что полученные ими новые данные помогут ответить на вопрос, почему рак желудка так трудно поддается лечению, и разработать новые терапевтические методы.