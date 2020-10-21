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В голове человека обнаружили ранее неизвестный науке орган 

Мира Маркина 1 час назад
В голове человека обнаружили ранее неизвестный орган
Фото: depositphotos.com
Голландские ученые обнаружили в центре головы человека ранее неизвестный орган, напоминающий набор слюнных желез.
Орган был выявлен случайно во время обследования пациентов с раком простаты. Мужчины проходили контрастную томографию на новейшем сканере PSMA PET/CT, в их кровь для обнаружения опухолей была введена радиоактивная глюкоза. В ходе исследования позади носоглотки было замечено подозрительное образование.
Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака пояснил, что у человека есть три набора больших слюнных желез, но все они находятся в другом месте:

"Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!".

Обнаруженный учеными набор слюнных желез располагается позади носа и над небом, в самом центре головы:

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез»,

— пояснил ведущий автор исследования Маттейс Вальстар.
Новый орган ученые назвали "трубчатыми железами", так как она располагается над трубчатым валиком.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как COVID-19 влияет на внутренние органы.
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Наука
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