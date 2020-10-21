В голове человека обнаружили ранее неизвестный орган

Голландские ученые обнаружили в центре головы человека ранее неизвестный орган, напоминающий набор слюнных желез.

Орган был выявлен случайно во время обследования пациентов с раком простаты. Мужчины проходили контрастную томографию на новейшем сканере PSMA PET/CT, в их кровь для обнаружения опухолей была введена радиоактивная глюкоза. В ходе исследования позади носоглотки было замечено подозрительное образование.

Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака пояснил, что у человека есть три набора больших слюнных желез, но все они находятся в другом месте:

"Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!".

Обнаруженный учеными набор слюнных желез располагается позади носа и над небом, в самом центре головы:

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез»,

— пояснил ведущий автор исследования Маттейс Вальстар.

Новый орган ученые назвали "трубчатыми железами", так как она располагается над трубчатым валиком.