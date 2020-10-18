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Биологи выяснили ускоряющий развитие склероза фактор 

Lenta.ru 23 часа назад
Раскрыта причина, ускоряющая развитие склероза
Фото: Lenta.ru
Состояние людей с прогрессирующей формой рассеянного склероза ухудшается из-за пониженной активности гена ATG7. Результаты исследования ученых-биологов опубликовал научный журнал Science Immunology.
Как рассказала доцент Каролинского института (Швеция) и один из авторов исследования Майя Ягодич, ген ATG7 заставляет вспомогательные клетки нервной системы уничтожать поврежденные оболочки нейронов.
«Несмотря на большой прогресс в изучении и лечении рассеянного склероза, примерно через 10-20 лет после появления заболевания состояние пациентов обычно ухудшается. Пока существует лишь одно лекарство, которое помогает людям на этой стадии. Мы почти ничего не знали о биологических процессах, из-за которых ее симптомы усугубляются», — пояснила ученый.
Ягодич и ее коллеги изучали развитие прогрессирующего рассеянного склероза в организме мышей. Выяснилось, что приобретение и скорость его развития болезни зависели от уровня активности гена ATG7. Этот ген связан с аутофагией — процессом захвата и переработки поврежденных белков и других компонентов клеток при стрессе или недостатке пищи. Из-за понижения активности ATG7 у мышей развивались хронические воспаления, что влияет на усугубление симптомов склероза.
Исследователи пришли к выводу, что нормальную работу можно восстановить с помощью трегалозы — сахаристого вещества, содержащегося в клетках грибов и водорослей. У половины грызунов пропали симптомы рассеянного склероза через несколько недель после начала эксперимента с использованием трегалозы.
Рассеянный склероз — аутоиммунная болезнь нервной системы. Прогрессирующая форма может привести к параличу, слепоте и смерти. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от рассеянного склероза в мире страдают около 2,3 миллиона людей. Лекарств, которые могли бы полностью излечить пациентов, в настоящее время нет.
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Наука , ВОЗ
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