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Почему ученые запрещают часто общаться с родственниками 

Мира Маркина 6 часов назад
Почему ученые запрещают часто общаться с родственниками
Фото: Кадр из фильма "Это всего лишь конец света"
Поддержание крепких родственных связей веками поощрялось в обществе. Однако не так давно ученые выяснили, что слишком частое общение с семьей и друзьями может, напротив, негативно сказаться на самочувствии. Данное исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Нидерландские психологи проанализировали данные 392 195 участников Европейского социального опроса, в котором описывались установки и ценности европейцев. Кроме того, ученые изучили данные 49 675 участников Немецкого социально-экономического исследования, отслеживающего продолжительность и качество жизни.
В ходе исследования, выяснилось, что общение с семьей и другими близкими людьми раз в месяц положительным образом сказывается на здоровье. При этом более частые встречи либо не усиливают эффект, либо, напротив, провоцируют ухудшение самочувствия. Иными словами, специалисты пришли к выводу, что отсутствие встреч с родственниками также пагубно влияет на состояние человека, как и ежедневные встречи с ними.
Кроме того, эксперты установили, что высокая продолжительность жизни наблюдается у людей с ежемесячной частотой социальных контактов. А вот встречи каждый день напрямую связаны с увеличением смертности.
Психологи нашли несколько объяснений данному феномену. Прежде всего даже самым закоренелым экстравертам порой необходимо личное пространство и уединение. Вдобавок к этому, слишком частое общение может отличаться низким качеством, а регулярные встречи восприниматься как стресс или долг.
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