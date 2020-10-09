Может ли лопнуть мочевой пузырь

В детстве многих родители пугали тем, что нельзя долго терпеть, если хочется в туалет «по-маленькому», иначе может лопнуть мочевой пузырь. Но так ли это на самом деле? «Рамблер» попробовал в этом разобраться.

Независимо от того, работаете ли вы на износ или просто ленитесь ― оба этих случая лежат на вашей совести, ― вы не замечаете сигналы мочевого пузыря, и это влияет на ваше здоровье. Посещать туалет нужно каждые четыре-шесть часов, иначе могут возникнуть негативные последствия.

Случится неловкая ситуация

Будем реалистами: высока вероятность того, что вы промочите штаны, потому что момент, когда вы кладете одну ногу на другую в желании отложить поход в туалет, долго не продлится. Когда ваш мочевой пузырь переполнен, есть опасность, что вы просто не успеете дойти до туалета.

Представьте, что ваш мочевой пузырь ― баллон, наполненный водой: чем дольше вы терпите, тем он тяжелее и больше. Напрягающиеся мышцы, которые способны «запечатать» мочевой пузырь, могут выдерживать давление, однако рано или поздно не выдержат. Особенно если вы вдруг закашляете или чихнете.

Мышцы таза будут постепенно ослабевать

Когда в течение часа вы испытываете чувство, словно в вашем мочевом пузыре находится шар для боулинга, мышцы тазового дна начинают терять силу. Мышцы таза направлены на то, чтобы удерживать мочу и помочь вам от нее избавиться. Но если вы вынуждаете их постоянно сдерживать отходы жизнедеятельности, может возникнуть дисфункция мышц тазового дна.

Со временем это может привести к потере контроля над функциями мочевого пузыря. Разумеется, это не произойдет из-за одного-двух случаев, когда вы застряли в пробке и не могли добраться до туалета. Но если вы испытываете подобные ситуации регулярно, — меняйте привычки.

Появится продолжительная боль

Вам знакомо чувство, которое вы испытываете, после того как отпускаете то, что долго удерживали? Чувство долгожданного облегчения, как может показаться на первый взгляд. Но если вы терпите слишком долго, облегчение не наступает даже после того, как вы отпустили свою ношу. То же самое может происходить с переполненным мочевым пузырем.

Если вы все не идете в туалет, в какой-то момент появляется боль в нижней части живота. И она может не пройти после долгожданного мочеиспускания. можете продолжать испытывать боль как во время мочеиспускания. Дело вот в чем: мышцы были так напряжены, что не могут расслабиться, и боль вызвана спазмами.

Мочевой пузырь растянется

Если часто игнорировать позывы в туалет, то рано или поздно мочевой пузырь может растянуться. Каковы же тогда будут последствия? Одно из главных: вы перестанете реагировать на сигналы, которые посылает мозг организму, — о том, что необходимо опустошить мочевой пузырь.

Мочевой пузырь лопнет

При определенных обстоятельствах мочевой пузырь действительно может лопнуть. Например, во время автомобильной аварии или после серьезной операции. Одна из самых странных причин — чрезмерное употребление алкоголя. Дело в том, что алкоголь увеличивает деурез (объем мочи, образуемой за определенный промежуток времени) и одновременно притупляет желание сходить в уборную. Такие эффекты в сочетании с легкой травмой, например, падением, значительно увеличивают риск разрыва.