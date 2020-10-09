Американские ученые предупредили об угрозе, которая связана с распространением супербактерий. Об этом сообщает Science Alert.

Еежегодно 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ предполагают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.

Специалисты указывают на то, что из-за слишком частого использования антибиотиков, многие бактериальные инфекции (штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы), стало очень трудно лечить.

Такую теорию выдвинул рофессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди. Он считает, что на фоне пандемии и постоянного приема антибиотиков люди могут быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма.