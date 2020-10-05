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Почему «лекарства-пустышки» помогают при заболеваниях на самом деле 

Анастасия Иванова 14 часов назад
Как действуют «лекарства-пустышки»
Фото: depositphotos.com
Об эффекте плацебо слышал, наверное, каждый: исследования с участием фокус-групп регулярно подтверждают, что «пустышки» порой работают ничуть не хуже обычных лекарств. Но почему плацебо помогает, если не содержит в себе активных веществ? В этом вопросе попробовал разобраться «Рамблер».
Эффект плацебо — довольно популярная тема для обсуждений, и споры по ней не утихают до сих пор. Одни, невзирая на всевозможные исследования, твердо уверены в том, что «лекарство-пустышка», каким бы сильным ни было внушение, кардинально изменить картину болезни не сможет. Другие, напротив, полагают, что плацебо работает, а выздороветь вообще можно едва ли не силой мысли.

Почему плацебо работает

На первый взгляд плацебо может показаться пустышкой, которая не работает и работать не может: каким образом, интересно, должна действовать таблетка, состоящая из одного крахмала и сахара? Но плацебо по каким-то причинам работает: утверждать, что помогает оно всем, будет неверно, но тем не менее некоторым людям все же удается улучшить свое самочувствие с помощью такого «лекарства».
Принцип работы плацебо основан прежде всего на самовнушении. Чтобы «лекарство-пустышка» подействовало, необходимо, чтобы сам пациент был уверен в его эффективности.
Принимая плацебо, человек активизирует работу определенных областей собственного мозга: это и так называемый «центр удовольствия», и даже специальная зона, отвечающая конкретно за действие плацебо. Последняя, как сообщают ученые, действительно существует. Более детальное ее изучение позволяет даже предположить, для каких пациентов действие плацебо будет более эффективным, а для каких — менее, или же неэффективно совсем. Увы, плацебо подходит не всем: есть люди, на которых оно не оказывает хоть сколько-нибудь значимого эффекта.
Как оказалось, действие плацебо лучше всего можно наблюдать, изучая состояние пациентов с теми или иными болевыми симптомами. Ведь каким образом, по-вашему, работает обыкновенная обезболивающая таблетка? Как известно, саму причину боли она не устраняет. Отчего же тогда через некоторое время после приема боль проходит?
Принцип работы обыкновенных обезболивающих заключается в воздействии на области мозга, отвечающие за выделение так называемых «болевых медиаторов». Таблетка не знает, где и что у вас болит, а попросту «отключает» болевые импульсы, которые и доставляют вам дискомфорт.

Что влияет на эффективность работы плацебо

Не стоит полагать, что «грамотное» внушение — залог успеха в случае, если применяется плацебо. Существует еще множество других факторов, которые могут повлиять на результат, и притом довольно сильно.
Подавляющее большинство экспериментов, проверяющих действие плацебо и изучающих его особенности, заключается в выдаче «пациентам» из фокус-группы обыкновенных таблеток-пустышек: иной способ приема плацебо встречается крайне редко. И напрасно: врачи считают, что огромное влияние на силу воздействия «лекарства-пустышки» оказывает способ его приема, и таблетки — не самый эффективный метод.
Если «пациент» получает плацебо более сложным путем (например, с помощью инъекции), его действие в среднем увеличивается на 7-8%. Такой «ритуал» является для определенных областей нашего мозга более действенным и значимым, нежели простое проглатывание таблетки.
Впрочем, не меньшее значение имеет и определенная информация о принимаемом плацебо: как правило, «лекарство-пустышка» действует эффективнее, если пациент не знает о том, что на самом деле оно не является медицинским препаратом в привычном понимании.
Кроме того, важна и информация о стоимости плацебо. Обычно люди считают более эффективными те лекарства, которые стоят дороже. Этот феномен, к слову, уже был доказан ранее, хоть и не в медицине: множество «винных» экспериментов, в которых участникам предлагали оценить дешевое вино, сознательно завышая его стоимость, выявило, что люди склонны предвзято оценивать то, что стоит дороже.
Подсознательно люди, узнавшие о «дороговизне» вина, начинали проецировать в своем воображении образ соответствующего цене напитка, и потому не замечали, к примеру, даже того, что все время пьют один и тот же сорт.
Такой же принцип зачастую работает и с лекарством-плацебо. Считая, что дорогие лекарства априори действуют лучше, нежели дешевые, люди самостоятельно переносят на принимаемый препарат-пустышку свои завышенные ожидания и таким образом активируют определенные области в головном мозге. Меняется как минимум психологическое восприятие заболевания, которое тоже немало значит для выздоровления.
Если свести воедино все вышесказанное, то получится, что краеугольным камнем действия лекарств-плацебо является все-таки внушаемость самого пациента. Если он твердо уверен в том, что никакие (даже реальные) лекарства ему не помогут или что достать действующие препараты невозможно, ничего не получится: не будут задействованы определенные области головного мозга, нечему будет запустить цепочку нервных импульсов в организме, которые в той или иной мере и влияют на болезнь.
Впрочем, нельзя утверждать, что чересчур внушаемому пациенту, легко принимающему все на веру, плацебо обязательно поможет: существуют болезни, с которыми плацебо справиться не под силу.
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