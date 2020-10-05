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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита C 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сейчас в Стокгольме проходит Нобелевская неделя. По традиции первым было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии. Награда присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
Это открытие помогло понять, каким образом происходит заражение через кровь, ускорило диагностику заболевания и помогло в способах лечения и поддержания организма.

«Впервые в истории вирус гепатита С можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней», — пояснили представители Нобелевского комитета.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).
Напомним, что гепатит С вызывает более миллиона смертей в год, по охвату его можно сопоставить с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Ранее "Рамблер" сообщал о времени повторного заражения вирусом COVID-19.
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Наука , Видео , Нобелевский комитет
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