Назван новый способ побороть старение мозга

Ученые Университета Восточной Англии, Университета Флоренции (Италия) и Института Квадрам в Великобритании выяснили, что трансплантацию кишечного микробиома можно использовать для омоложения мозга и восстановления когнитивных функций у пожилых людей. Новый способ борьбы со старением называется в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

Исследователи провели пересадку фекальных масс от взрослых мышей более молодым грызунам и оценили последних по таким параметрам, как тревожность, память и исследовательское поведение, которое направлено на поиск и приобретение новой информации. После трансплантации ученые выявили значительные различия в микробных профилях молодых мышей. Кроме того, у них были обнаружены нарушения пространственного обучения и памяти.

Ухудшение когнитивных функций сопровождалось изменениями в экспрессии белков, связанных с синаптической пластичностью и нейропередачей, а также изменениями в клетках гиппокампа, отвечающего за формирование долговременной памяти.