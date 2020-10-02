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Назван новый способ побороть старение мозга

Lenta.ruиещё 2
21 час назад
Ученые Университета Восточной Англии, Университета Флоренции (Италия) и Института Квадрам в Великобритании выяснили, что трансплантацию кишечного микробиома можно использовать для омоложения мозга и восстановления когнитивных функций у пожилых людей. Новый способ борьбы со старением называется в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.
Исследователи провели пересадку фекальных масс от взрослых мышей более молодым грызунам и оценили последних по таким параметрам, как тревожность, память и исследовательское поведение, которое направлено на поиск и приобретение новой информации. После трансплантации ученые выявили значительные различия в микробных профилях молодых мышей. Кроме того, у них были обнаружены нарушения пространственного обучения и памяти.
Ухудшение когнитивных функций сопровождалось изменениями в экспрессии белков, связанных с синаптической пластичностью и нейропередачей, а также изменениями в клетках гиппокампа, отвечающего за формирование долговременной памяти.
Таким образом, трансплантация фекалий от старого донора молодому реципиенту вызывает возрастные сдвиги в составе микробиоты кишечника и влияет на функции нервной системы. По мнению ученых, пересадка микробиома кишечника от молодых доноров старым реципиентам может благотворно повлиять на когнитивные функции пожилых пациентов.
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