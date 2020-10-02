Обнаружена редкая форма смертельного слабоумия 

Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили редкую генетическую форму деменции. Открытие позволит прояснить механизмы развития смертельной и неизлечимой болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи проанализировали образцы ткани мозга человека, умершего от неизвестного нейродегенеративного заболевания. Они выявили мутацию в гене, который кодирует валозин-содержащий белок (VCP), а также скопления тау-белков в поврежденных областях и нейроны с пустыми полостями (вакуолями). Исходя из замеченных нарушений, ученые назвали заболевание вакуолярной таупатией (англ. Vacuolar Tauopathy).

Валозин-содержащий белок предотвращает образование белковых агрегатов внутри клеток, однако мутация нарушает нормальное функционирование VCP. Агрегаты тау-белка очень напоминали те, что образуются при болезни Альцгеймера. Ученые надеются, что выявленные ими механизмы помогут понять природу неизлечимых форм деменции и разработать эффективные методы борьбы с ними.