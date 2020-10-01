Ученые из РФ нашли способ лечить заболевания психики 

Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг Уральский федеральный университет (УрФУ).

"Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", — говорится в сообщении.

Статью об открытии соавторы опубликовали в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.

Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО РАН , доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой . В лабораторном исполнении данная модель, получившая широкое мировое признание, представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку.

"Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", — приводятся в сообщении слова Калуева.

По его словам, на 20-й день вместо тревоги наблюдается другая экспериментальная патология — депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии.

Научная группа профессора Калуева установила, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента.