Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые из РФ нашли способ лечить заболевания психики 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Ученые из РФ нашли способ лечить заболевания психики
Фото: РИА Новости
Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг Уральский федеральный университет (УрФУ).

"Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", — говорится в сообщении.

Статью об открытии соавторы опубликовали в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.
Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО РАН, доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой. В лабораторном исполнении данная модель, получившая широкое мировое признание, представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку.

"Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", — приводятся в сообщении слова Калуева.

По его словам, на 20-й день вместо тревоги наблюдается другая экспериментальная патология — депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии.
Научная группа профессора Калуева установила, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента.

"Если этот подход применить к другим болезням, можно допустить, что такие уникальные механизмы могут участвовать во "включении" не только конкретно тревоги и депрессии, но и любых других, причем необязательно психических, заболеваний. Например, известно, что депрессии способствует ожирение. Возможно, что, разрушая "нитку" — механизм, сопрягающий ожирение и депрессию, мы сможем "оторвать" одно заболевание от другого и таким образом усилить терапию обоих данных расстройств", — цитирует УрФУ Калуева.

Видео дня. Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары
Комментарии
Наука , Наталия Кудрявцева , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ранние признаки того, что вас ждет рассеянный склероз
Ранние признаки того, что вас ждет рассеянный склероз
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта загадка смертельных осложнений от COVID-19
Раскрыта загадка смертельных осложнений от COVID-19
Почему с возрастом появляется живот
Почему с возрастом появляется живот
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение