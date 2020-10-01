Ученые из РФ нашли способ лечить заболевания психики 

"Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", — говорится в сообщении.
"Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", — приводятся в сообщении слова Калуева.
"Если этот подход применить к другим болезням, можно допустить, что такие уникальные механизмы могут участвовать во "включении" не только конкретно тревоги и депрессии, но и любых других, причем необязательно психических, заболеваний. Например, известно, что депрессии способствует ожирение. Возможно, что, разрушая "нитку" — механизм, сопрягающий ожирение и депрессию, мы сможем "оторвать" одно заболевание от другого и таким образом усилить терапию обоих данных расстройств", — цитирует УрФУ Калуева.