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Назван способ определить угрозу ранней смерти 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Назван способ определить угрозу ранней смерти
Фото: РИА Новости
Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе. Это удалось выяснить группе ученых из Канады и Ирана, как сообщает портал MedicalXpress.
Группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением (когда отложения скапливаются в районе живота) и смертностью от различных причин.
Ученым удалось изучить показатели здоровья более 2,5 миллионов добровольцев в возрасте от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.
Эксперты выяснили, что у пациентов с жиром на животе больше вероятность ранней смерти. Каждые 10 сантиметров в талии повышают риски на 11 процентов, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%
Ученые сделали вывод, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для «определения риска преждевременной смерти».
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