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Назван способ определить угрозу ранней смерти 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Назван способ определить угрозу ранней смерти
Фото: РИА Новости
Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе, выяснила группа ученых из Канады и Ирана. Об этом сообщает портал MedicalXpress.
Научная группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением — когда отложения скапливаются в районе живота — и смертностью от различных причин. Ученые изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.
Выяснилось, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%.
Как отмечают ученые, полученные выводы говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти".
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