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Как работает иммунитет 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Как работает иммунитет
Фото: depositphotos.com
Каждый из нас знает, как важно следить за иммунитетом. Но при этом далеко не все понимают, как он работает. «Рамблер» решил рассказать об этом.
Иммунитет — это защитный механизм организма, который противостоит не только внешним, но и внутренним возбудителям болезней. Он бывает двух видов: врожденный и приобретенный.
Врожденный — передается ребенку от матери и защищает его в первые годы жизни. А потом на смену вступает приобретенный, который формируется и эволюционирует с возрастом. ⠀
Иммунная система не сразу вступает в атаку при контакте с микробами. Первым этапом обороны является кожа, которая непроницаема для большинства микробов. Ее помощники — вещества, содержащиеся в слезах и слюне, а также ферменты желудочного сока. Иммунная система выступает только в том случае, если «бойцы» первого фланга не справились.
Существуют органы, отвечающие за иммунитет, во главе которых стоит щитовидная железа. Кроме того, вместе с кровью по телу перемещаются иммунные клетки — фагоциты и лимфоциты — именно они являются главными героями в борьбе с вирусами.
Первыми «агрессора» встречают фагоциты. Половина из них, попадая к месту вторжения, поглощает чужеродные бактерии. Другая часть выступает в роли фильтра, нейтрализуя микробы и выводя их из организма.
В ряде случае фагоциты могут самостоятельно победить «врага». Но если бактерии слишком сильны, им на помощь приходят лимфоциты, которые производят антитела, убивающие микробы, и уничтожают уже пораженные вирусом клетки организма.
Удивительно то, что, встретившись с «неприятелем» всего однажды, лимфоциты навсегда запомнят их. И при следующем столкновении смогут уничтожить «противника» так быстро, что человек даже не заметит симптомы болезни.
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