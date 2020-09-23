Как работает иммунитет 

Каждый из нас знает, как важно следить за иммунитетом. Но при этом далеко не все понимают, как он работает. «Рамблер» решил рассказать об этом.

Иммунитет — это защитный механизм организма, который противостоит не только внешним, но и внутренним возбудителям болезней. Он бывает двух видов: врожденный и приобретенный.

Врожденный — передается ребенку от матери и защищает его в первые годы жизни. А потом на смену вступает приобретенный, который формируется и эволюционирует с возрастом. ⠀

Иммунная система не сразу вступает в атаку при контакте с микробами. Первым этапом обороны является кожа, которая непроницаема для большинства микробов. Ее помощники — вещества, содержащиеся в слезах и слюне, а также ферменты желудочного сока. Иммунная система выступает только в том случае, если «бойцы» первого фланга не справились.

Существуют органы, отвечающие за иммунитет, во главе которых стоит щитовидная железа. Кроме того, вместе с кровью по телу перемещаются иммунные клетки — фагоциты и лимфоциты — именно они являются главными героями в борьбе с вирусами.

Первыми «агрессора» встречают фагоциты. Половина из них, попадая к месту вторжения, поглощает чужеродные бактерии. Другая часть выступает в роли фильтра, нейтрализуя микробы и выводя их из организма.

В ряде случае фагоциты могут самостоятельно победить «врага». Но если бактерии слишком сильны, им на помощь приходят лимфоциты, которые производят антитела, убивающие микробы, и уничтожают уже пораженные вирусом клетки организма.

Удивительно то, что, встретившись с «неприятелем» всего однажды, лимфоциты навсегда запомнят их. И при следующем столкновении смогут уничтожить «противника» так быстро, что человек даже не заметит симптомы болезни.