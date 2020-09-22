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Откуда появляется запах старости 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Откуда появляется запах старости
Фото: depositphotos.com
Многие уверены, что запах старости появляется из-за того, что пожилые люди пренебрегают гигиеной. У многих из них уже нет возможности себя обслуживать самостоятельно, поэтому они не тратят свои силы лишний раз, но осуждать их тоже не стоит. "Рамблер" рассказывает, откуда появляется запах старости.

Ноненалы

Японские ученые обнаружили вещества ноненалы, которые вырабатываются в человеческом организме по мере старения. При этом, чем старше человек, тем больше веществ вырабатывает его тело. Они уверены, что именно ноненалы выделяют запах, который у многих ассоциируется с "запахом старости".

Питание

Американские ученые уверены, что запах, который выделяет тело, напрямую зависит от того, чем человек питается. Так, они взяли образцы пота у пожилых людей и нашли там повышенное количество глюкозы и молочнокислых бактерий. Они выяснили, что специфический аромат выделяют люди, которые употребляют больше фруктов и овощей, а также высококалорийную жирную пищу. Ученые связывают это с тем, что процесс переваривания пищи в организме пожилого человека происходит медленнее.

Гигиена

Несмотря на исследования ученых, некоторые врачи все еще уверены, что запах старости выделяете из-за недостаточной гигиены. Врачи рекомендуют пожилым людям применять душ один раз в день и отказаться от ванной или протирать тело гигиеническими салфетками.
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