Что будет, если проглотить ртуть 

Одним из самых страшных кошмаров детства остается разбитый ртутный градусник. В школе им пугали детей, а в реальности нужно было вызывать специальных людей, которые бы безопасно собрали и утилизировали ртуть. "Рамблер" рассказывает, что будет с человеком, если он проглотит ртуть.

В каком виде опасна ртуть

Известно много случаев, когда ртуть была собрана не до конца, поэтому ее проглатывали маленькие дети. Кроме того, некоторые активные малыши раскусывали градусники, из-за чего ртуть попадала в их организм.

Сама ртуть не так опасна, как ее пары. Опасность ртутного градусника заключается в том, что ртуть раскатывается по всем уголкам квартиры, а потом, если ее не собрать, она будет выделять токсичные пары, которые могут привести к отравлению и летальному исходу.

Если ртуть попадет в организм человека, она выйдет естественным путем и не будет всасываться в органы. Опасно только то, что вещество все равно будет выделять токсичные пары внутри организма.

Что будет, если проглотить

Считается, что относительно безопасным будет случай, если человек проглотит один грамм ртути или меньше. В таком случае его будут сопровождать классические симптомы отравления: тошнота, рвот, боль в желудке слабость и головная боль.

Врачи отмечают, что большое количество ртути при попадании в организм может вызвать серьезное токсическое отравление, сопровождающееся тяжелым недомоганием. Симптомы могут быть гораздо сильнее и неприятнее, если человек страдает заболеваниями ЖКТ, например гастритом или язвой.

Что делать, если проглотили ртуть

Если ваше состояние не вызывает особых опасений, и ртуть была проглочена недавно, можно вызвать рвоту. Если происшествие случилось менее, чем полчаса назад, этот метод будет актуален.

Если прошло больше времени, то нужно стимулировать быстрый выход ртути из организма с помощью стимуляции кишечника различными упражнениями или другими способами, например, клизмой или медикаментами.

В случае, если вы не уверены в том, что сможете справиться самостоятельно или проглочено большое количество ртути, необходимо вызвать скорую помощь.