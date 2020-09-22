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Раскрыта тайна древней опасной инфекции 

Lenta.ru и ещё 2 12 часов назад
Раскрыта тайна древней опасной инфекции
Фото: Wikimedia
Ученые Университета Отаго раскрыли тайну распространения опасной инфекционной болезни, называемой фрамбезией и вызываемой бактерией Treponema pallidum. Об этом сообщается в журнале Bioarchaeology International.
Исследователи проанализировали древние человеческие останки, найденные при раскопках археологического памятника Ман Бакво во вьетнамской провинции Ниньбинь. Они обнаружили признаки болезни, вызывающей необратимое повреждение костей, у скелетов возрастом четыре тысячи лет. До сих пор не было убедительных доказательств существования фрамбезии в доисторической Азии.
Ученые полагают, что болезнь получила распространение при развитии сельского хозяйства. Фермеры, жившие на территории современного Китая, переселялись на юг, в результате чего фрамбезия была передана племенам охотников-собирателей, которые являются прямыми потомками людей, мигрирующих из Африки в Азию и заселивших впоследствии Новую Гвинею, Соломоновы острова и Австралию.
Фрамбезия, от которой страдают, главным образом, дети, передается через прикосновения и характеризуется сильными поражениями кожи. Болезнь ликвидирована в большей части мира, но по-прежнему широко распространена в западной части Тихого океана, где от нее страдают около 30 тысяч человек.
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