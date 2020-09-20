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Ученые выяснили, почему люди забывают сны 

ТК «Звезда» и ещё 2 20 сентября 2020
Ученые выяснили, почему люди забывают сны
Фото: ТК «Звезда»
По данным исследователей, когда человек засыпает, последним в «сонный режим» переходит гиппокамп — область мозга, ответственная за перемещение памяти из кратковременной в долговременную.
Ученые из Университета Монаша (Австралия) выяснили, почему люди забывают сны.
По данным исследователей, когда человек засыпает, последним в «сонный режим» переходит гиппокамп — область мозга, ответственная за перемещение памяти из кратковременной в долговременную. Он же и просыпается после других.
Из-за этого сон, когда человек пробуждается, не успевает перейти из кратковременной памяти в долговременную. Но это можно исправить. Чтобы запомнить сон, исследователи предлагают пить перед отправкой в постель много воды, чтобы просыпаться ночью и ходить в туалет, все время запуская свой гиппокамп. Это, однако, непременно скажется на качестве сна. Более щадящий метод — настроить себя на то, что вы хотите запомнить важный сон. В некоторых случаях данный способ действительно может сработать, утверждают специалисты.
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