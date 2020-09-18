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Названа новая польза кофе в борьбе с раком 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
Названа новая польза кофе в борьбе с раком
Фото: Lenta.ru
Ученые Института рака Даны-Фарбера выяснили, что употребление нескольких чашек кофе в день помогает повысить выживаемость пациентов с колоректальным раком и снижает риск обострения заболевания. Новая потенциальная польза напитка в борьбе с опухолями называется в статье, опубликованной в JAMA Oncology.
Специалисты проанализировали данные о 1171 пациентах, которые лечились от метастатического рака толстой и прямой кишки. Те, кто сообщал о ежедневном употреблении двух и более чашек кофе, прожили дольше и отсрочили время обострения болезни по сравнению с теми, кто кофе не пил. При этом употребление четырех чашек кофе приносило еще большую выгоду. При этом эффект сохранялся даже для напитка, который не содержал кофеин.
Хотя результаты исследования не дают точных знаний о причинно-следственной взаимосвязи, ученые считают, что кофе действительно может содержать вещества, например, антиоксиданты и противовоспалительные соединений, которые обладают активностью против запущенного рака. Специалисты пока не дают рекомендаций по употреблению напитка пациентам с опухолями.
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