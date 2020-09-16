Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему некоторые начинают седеть очень рано 

Анастасия Иванова 16 сентября 2020
Почему некоторые начинают седеть очень рано
Фото: depositphotos
В общественном сознании седина считается признаком старения, хотя далеко не всегда волосы теряют пигмент из-за возраста. «Рамблер» решил выяснить, почему некоторые седеют так рано.
Механизм возрастной и преждевременной седины одинаков. В обоих случаях клетки прекращают вырабатывать меланин, который отвечает за насыщение волос цветом. Однако при возрастной седине клетки просто стареют, а вот при ранней — травмируются или погибают.
Безошибочно определить то, почему человек начал седеть в 20 лет, поможет только врач-трихолог. Хотя в некоторых случаях причинно-следственную связь можно отследить и самостоятельно.
  • Изначально определить время возникновения седины можно, взглянув на своих родственников. Дело в том, что седина имеет генетическую предрасположенность.
  • Возможно, вы слышали, что молодые парни, возвращались с военных действий "полностью белыми". Стресс и сильные эмоциональные встряски могут отразиться не только на внутреннем состоянии, но и проявиться внешне. Это касается и женщин, перенесших роды.
  • Различные заболевания, дефицит железа, йода, меди, витамина а, в, с также могут привести к появлению седины, но это можно определить только с помощью врача.
Конечно, если человек придерживается здорового образа жизни и пользуется качественной косметикой для волос, то внешних причин для ранней седины у него нет. Под внешними причинами мы подразумеваем некачественную окраску волос, чрезмерное нагревание феном при сушке, химическую завивку.
В остальном, замедлить процесс потери пигмента может помочь только врач. Необходимо сдать общий анализ крови, чтобы трихолог распланировал необходимый курс лечения.
Видео дня. Названы продукты, спасающие от выпадения волос
Комментарии 1
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Симптомы, указывающие на заболевания щитовидки
Симптомы, указывающие на заболевания щитовидки
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение