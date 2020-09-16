Почему некоторые начинают седеть очень рано 

В общественном сознании седина считается признаком старения, хотя далеко не всегда волосы теряют пигмент из-за возраста. «Рамблер» решил выяснить, почему некоторые седеют так рано.

Механизм возрастной и преждевременной седины одинаков. В обоих случаях клетки прекращают вырабатывать меланин, который отвечает за насыщение волос цветом. Однако при возрастной седине клетки просто стареют, а вот при ранней — травмируются или погибают.

Безошибочно определить то, почему человек начал седеть в 20 лет, поможет только врач-трихолог. Хотя в некоторых случаях причинно-следственную связь можно отследить и самостоятельно.

Изначально определить время возникновения седины можно, взглянув на своих родственников. Дело в том, что седина имеет генетическую предрасположенность.

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Различные заболевания, дефицит железа, йода, меди, витамина а, в, с также могут привести к появлению седины, но это можно определить только с помощью врача.

Конечно, если человек придерживается здорового образа жизни и пользуется качественной косметикой для волос, то внешних причин для ранней седины у него нет. Под внешними причинами мы подразумеваем некачественную окраску волос, чрезмерное нагревание феном при сушке, химическую завивку.

В остальном, замедлить процесс потери пигмента может помочь только врач. Необходимо сдать общий анализ крови, чтобы трихолог распланировал необходимый курс лечения.