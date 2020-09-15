Найден антибиотик, помогающий бороться с ВИЧ 

Конкамитацин А — антибиотик, который способен подавлять активность одного из вирусных белков, который называется Nef. Этот белок помогает клеткам, зараженным ВИЧ, оставаться в организме. Без этого белка они эффективно распознаются и уничтожаются иммунной системой организма. Таким образом, конкамитацин А способен снять с вирусных клеток «маскировку».

Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными Мичиганского университета. Эти результаты представлены в виде статьи в научном журнале ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences.

Группа биологов под руководством Кэтлин Коллинз (Kathleen L. Collins) исследовала 220 тысяч веществ, которые могли бы помочь подавить белок Nef в зараженных клетках, чтобы помочь иммунной системе обнаружить их. Лишь 11 веществ из исследованых оказались на это способны. Самым безопасным из них оказался антибиотик конкамитацин А.

В результате действия конкамитоцина А на зараженные клетки они оказались неотличимыми от клеток, в которых Nef был удален генетически.