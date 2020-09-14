Как полным помогает красный свет

Американские ученые выяснили, как на жир влияет разноцветный свет.

Как выяснил «Рамблер», исследователи из Детской больницы Цинциннати обнаружили светочувствительные рецепторы в одной из областей мозга. Эти рецепторы находятся в нейронах преоптического ядра в гипоталамусе — области мозга, играющей важную поль в регуляции физиологических процессов.

Так, особые нейроны гипоталамуса принимают сигналы от множества других нейронов мозга, которые следят за температурой кожи и регулируют обмен веществ в клетках бурого жира. Бурый жир не накапливает липиды, а наоборот сжигает их, превращая в тепло.

Эти нейроны, как выяснили исследователи, реагируют на фиолетовый свет. Ученые вживляли в мозг мышам фотодатчик, способный различать свет с разными длинами волны. И оказалось, что фиолетовые волны доходят до преоптического ядра гипоталамуса, активируя в нем OPN5-нейроны. У обычных мышей он уменьшал активность бурого жира и снижал температуру тела. Эти и другие эксперименты подтвердили, что фиолетовый свет через эти нейроны регулирует физиологические процессы, связанные с жировым «отоплением» тела.

А вот если раздражать рецепторы красным светом, то бурый жир активно сжигается, а в крови даже уменьшается холестерин.

Результаты исследования могут помочь в борьбе с ожирением, считают ученые, однако предстоит еще много работы.