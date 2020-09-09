Доказан способ продлить жизнь с помощью голодания 

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса доказали существование механизма, который связывает сокращение употребляемых калорий с такими выгодами, как увеличение продолжительности жизни и низкий уровень развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и деменции. О новом потенциальном способе улучшить здоровье сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Signaling.

В ходе эксперимента исследователи сравнили несколько групп мышей. Грызунам в одной из них давали корм с ограниченным количеством калорий, кроме того, их держали при комнатной температуре (22 градуса Цельсия). Другую группу поместили в более теплые условия (30 градусов Цельсия). Более высокая температура вызвала состояние термонейтральности (англ. thermoneutrality), при котором животным нелегко снизить температуру своего тела.

После этого ученые провели поиск метаболических веществ, содержание которых в организме мышей зависело не только от питательных соединений в корме, но также и от температуры тела. Оказалось, что температура оказывала такое же или даже большое влияние на состояние организма, как и ограничение калорий.

Согласно наблюдениям, когда млекопитающие потребляют меньше пищи, температура их тела падает. При этом снижение температуры может увеличить продолжительность жизни независимо от ограничения калорий. Таким образом, разработка специальных препаратов, которые имитируют уменьшение температуры тела, может способствовать продлению здоровой жизни и снижению риска возрастных заболеваний.