По статистике, женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни представительниц слабого пола — 74 года, а сильного — 69 лет. На счет того, с чем это связано существует несколько теорий, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

Гормоны

Большое влияние, в первую очередь, оказывает половой гормон тестостерон. Его высокий уровень ассоциируется с риском и агрессией у молодых и с заболеваниями сердца и раком предстательной железы у тех, кто постарше. Кроме того, против мужчин «работают» гендерные особенности жировых отложений. Мужское строение тела предполагает скопление жира вокруг органов (висцеральный жир), а женское — непосредственно под кожей. Это различие определяется как эстрогеном, так и наличием второй хромосомы X у женщин, и, как выяснилось, играет серьезную роль, поскольку жир, обволакивающий внутренние органы, способствует сердечно-сосудистым заболеваниям. Различная степень дефицита железа, сопутствующая менструациям, также меняет реакцию клеток, укрепляя сердечно-сосудистую систему против соответствующих заболеваний.

Хромосомы

Теория заключается в том, что двойные X-хромосомы у женщин предоставляют владелицам определенные преимущества по сравнению с мужским комплектом «X+Y». В каждой клетке женского организма содержится по две Х-хромосомы, а у мужчин — по одной Х и Y-хромосоме. Если один из генов в Х-хромосоме выходит из строя, каждая женщина располагает здоровой резервной копией.

Мужчинам, в свою очередь, приходится иметь дело с единственной Х-хромосомой, а Y-хромосома с возрастом способна деградировать и даже исчезать, что повышает риск онкологических заболеваний. С момента образования зиготы мужской плод более уязвим, чем женский, и риск смертности среди нерожденных мальчиков на 20% выше — как ни печально это осознавать. Именно на разницу в хромосомах в первую очередь ссылаются ученые, объясняя, почему женщины живут дольше мужчин.

Стресс

Век назад это звучало вполне оправданно — мужчины были кормильцами и защитниками семьи, обеспокоенными достатком и безопасностью, что оборачивалось для добытчиков немалым стрессом. Сегодня права и обязанности уравнялись, и женщинам приходится даже посложнее, поскольку платное делегирование забот о доме доступно отнюдь не каждой, а мужчины не торопятся разделить с нами ежедневные хлопоты.

Методы борьбы со стрессом тоже далеки от уравнения — по статистике вредным привычкам мужчины потакают куда активнее женщин, что, конечно, не добавляет им здоровья и долголетия. К слову, результаты недавних исследований в США подтвердили, что те, кто курит, пьет, ест всякие вредности и избегает физических упражнений, теряют до десяти лет от естественной продолжительности жизни.

Инфекции

Помимо прочих факторов, женщины живут дольше мужчин благодаря более крепкому иммунитету. Ученые считают, что преимущество женщин возросло отчасти из-за победы над инфекционными заболеваниями, еще столетие назад гарантированно приводившим к летальным исходам. Множество женщин погибало во время родов — из-за осложнений и недостатка квалифицированной помощи акушерок. Развитие медицины, снизившее бремя инфекций и их последствий, привело к непропорциональному увеличению продолжительности жизни женщин.

Как ни парадоксально, хотя женщины живут дольше мужчин, они чаще болеют, получают осложнения, зарабатывают инвалидности и больше посещают врачей, чем мужчины. Напрашивается вывод, что женщины живут дольше мужчин не только потому, что медленнее стареют, но и потому, что выносливее переносят недуги, заболевая в любом возрасте. Этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях, и есть надежда, что ответ на него поможет раскрыть истинную причину гендерной разницы в долготе жизни.