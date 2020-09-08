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В каком возрасте человек становится старым 

Елизавета Назарова 44 минуты назад
В каком возрасте человек становится старым
Фото: depositphotos.com
С точки зрения психологии, человек может быть старым в любом возрасте, но это зависит от его поведения. Есть люди, которым за 60 и они готовы горы свернуть, а есть 30-летние, которые уже устали от жизни. Однако у врачей есть свое деление и свои теории относительно того, в каком возрасте человек считается старым.
У психологов выделяют несколько этапов старения. До 45 лет человек считается молодым, с 45 до 59 возраст называется "зрелый", с 60 до 74 лет человека можно называть пожилым, с 75 до 89 — старческий возраст, а от 90 лет начинается возраст долгожителей.
При этом, ученые выделяют три этапа старения. Их также называют "скачки". На это обратили внимание американские ученые из Стенфордского университета.
Они изучили состав крови людей в разном возрасте и выяснили, что он сильно меняется в 34, 60 и 80 лет. Эксперты выявили разные белки в составе человеческой крови, которые появляются в определенном возрасте. Они уверены, что по состоянию крови можно практически на 100% определить возраст человека.
Однако не стоит воспринимать эту теорию как единственную верную. Другие ученые уверены, что старение человека начинается после 55 лет, когда все процессы в организме начинают замедляться и становятся необратимыми. Врачи стараются вылечить заболевания и проводить операции до 55 лет. Косметологи также советуют начинать делать со своей кожей омолаживающие процедуры до 55 лет, так как после этого возраста уже не будет видимого эффекта.
Ученые из МГУ считают, что человек начинает стареть уже в момент зачатия и сразу после него. Они придерживаются той версии, где старение называют наибольшей вероятностью умереть. Так, в первые годы жизни вероятность смерти высока и снижается до минимума в 9 лет, а потом монотонно нарастает.
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Наука , МГУ
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