В каком возрасте человек становится старым 

С точки зрения психологии, человек может быть старым в любом возрасте, но это зависит от его поведения. Есть люди, которым за 60 и они готовы горы свернуть, а есть 30-летние, которые уже устали от жизни. Однако у врачей есть свое деление и свои теории относительно того, в каком возрасте человек считается старым.

У психологов выделяют несколько этапов старения. До 45 лет человек считается молодым, с 45 до 59 возраст называется "зрелый", с 60 до 74 лет человека можно называть пожилым, с 75 до 89 — старческий возраст, а от 90 лет начинается возраст долгожителей.

При этом, ученые выделяют три этапа старения. Их также называют "скачки". На это обратили внимание американские ученые из Стенфордского университета.

Они изучили состав крови людей в разном возрасте и выяснили, что он сильно меняется в 34, 60 и 80 лет. Эксперты выявили разные белки в составе человеческой крови, которые появляются в определенном возрасте. Они уверены, что по состоянию крови можно практически на 100% определить возраст человека.

Однако не стоит воспринимать эту теорию как единственную верную. Другие ученые уверены, что старение человека начинается после 55 лет, когда все процессы в организме начинают замедляться и становятся необратимыми. Врачи стараются вылечить заболевания и проводить операции до 55 лет. Косметологи также советуют начинать делать со своей кожей омолаживающие процедуры до 55 лет, так как после этого возраста уже не будет видимого эффекта.