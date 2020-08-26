Есть ли связь между прививками и аутизмом

В 1998 году британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал результаты исследования, которые якобы доказывали связь между вакцинацией против кори и детским аутизмом. Это событие дало толчок началу антипрививочному движению. Но есть ли связь между вакцинацией и нарушением психического развития на самом деле, разобрался «Рамблер».

В исследовании речь шла от прививки от кори. Гипотеза доктора базировалась на том, что ослабленный вирус кори, который входит в состав вакцины, вызывает воспаление в клетках кишечника, а затем приводит к появлению симптомов аутизма. Конечно, это заявление произвело в обществе настоящий фурор.

На самом же деле, как выяснилось позже, все аргументы Эндрю в пользу своего утверждения, были сфабрикованы. Он намеренно выбирал детей, которые страдали колитом еще до вакцинации. Кроме того, он давил на родителей, которые сдавались под натиском, и давали те ответы, которые так жаждал получить Уэйкфилд.

Конечно, доктор придумал эту аферу неспроста. Он хотел прославиться и хорошенько заработать на своем «исследовании». Эндрю планировал ввести «безопасную» моновакцину против кори в качестве обязательного анализа. Если бы это произошло, он бы разбогател за счет страховых компаний, которые бы платили за эти бесполезные тесты.

Тем не менее, крупные производители вакцины против кори исключили мертиолят (тиомерсал) из состава инъекции даже после того, как была доказана ее безопасность. Они сделали это для того, чтобы родители, которые все равно остались верны антипрививочному движению, перестали нервничать и начали вакцинировать своих детей.

Поэтому на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вакцина никоим образом не влияет на развитие аутизма. Эта гипотеза была не более, чем обычный маркетинговый ход. Поэтому прививки делать не только можно, но и нужно. Это поможет избежать сильных вспышек, которые влекут за собой множество смертей.