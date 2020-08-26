Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правда ли, что есть связь между прививками и аутизмом 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Есть ли связь между прививками и аутизмом
Фото: depositphotos.com
В 1998 году британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал результаты исследования, которые якобы доказывали связь между вакцинацией против кори и детским аутизмом. Это событие дало толчок началу антипрививочному движению. Но есть ли связь между вакцинацией и нарушением психического развития на самом деле, разобрался «Рамблер».
В исследовании речь шла от прививки от кори. Гипотеза доктора базировалась на том, что ослабленный вирус кори, который входит в состав вакцины, вызывает воспаление в клетках кишечника, а затем приводит к появлению симптомов аутизма. Конечно, это заявление произвело в обществе настоящий фурор.
На самом же деле, как выяснилось позже, все аргументы Эндрю в пользу своего утверждения, были сфабрикованы. Он намеренно выбирал детей, которые страдали колитом еще до вакцинации. Кроме того, он давил на родителей, которые сдавались под натиском, и давали те ответы, которые так жаждал получить Уэйкфилд.
Конечно, доктор придумал эту аферу неспроста. Он хотел прославиться и хорошенько заработать на своем «исследовании». Эндрю планировал ввести «безопасную» моновакцину против кори в качестве обязательного анализа. Если бы это произошло, он бы разбогател за счет страховых компаний, которые бы платили за эти бесполезные тесты.
Тем не менее, крупные производители вакцины против кори исключили мертиолят (тиомерсал) из состава инъекции даже после того, как была доказана ее безопасность. Они сделали это для того, чтобы родители, которые все равно остались верны антипрививочному движению, перестали нервничать и начали вакцинировать своих детей.
Поэтому на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вакцина никоим образом не влияет на развитие аутизма. Эта гипотеза была не более, чем обычный маркетинговый ход. Поэтому прививки делать не только можно, но и нужно. Это поможет избежать сильных вспышек, которые влекут за собой множество смертей.
Видео дня. Как моментально удалить занозу
Комментарии 5
Наука , Эндрю Уэйкфилд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины распространения COVID-19 в США
Названы причины распространения COVID-19 в США
4 744 новых случая коронавируса выявлено в России
4 744 новых случая коронавируса выявлено в России
Почему начинаются судороги
Почему начинаются судороги
Китай оценил российскую вакцину от коронавируса
Китай оценил российскую вакцину от коронавируса
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Названы даты вакцинации россиян от коронавируса
03:24
Названы даты вакцинации россиян от коронавируса
Коронавирус
В РФ создали вакцину против неизвестных коронавирусов
00:57
В РФ создали вакцину против неизвестных коронавирусов
Коронавирус
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение