Антивитамины оказались спасением человечества 

Ученые Геттингенского университета в Германии выяснили, что антивитамины оказались подходящей заменой антибиотикам, к которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость. Эти препараты могут послужить спасением от резистентных микроорганизмов, например, золотистого стафилококка, которые угрожают человечеству неизлечимыми инфекциями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

На данный момент описаны только три встречающихся в природе антивитамина. Это розеофлавин (RoF), который заменяет витамин B2 (рибофлавин), гинкготоксин (GT), являющийся антивитамином B6 (пиридоксин) и 2'-метокситиамин (MTh), который можно ошибочно принять за B1 (тиамин).

Антивитамины по структуре похожи на свои витаминные эквиваленты, однако немного отличаются от них, что может серьезно повредить организму, который не может отличить их друг от друга.

Они подавляют функции настоящих витаминов и оказывают токсический эффект.

Ученые определили, что в MTh присутствует метоксигруппа (O-CH3) вместо обычной метильной группы, что нарушает метаболические реакции в клетке кишечной палочки Escherichia coli. Антивитамин отщепляет от белков глутаматы и способствует их слипанию. При этом человеческие белки, похоже, не подвержены влиянию MTh, однако на данный момент трудно предсказать, могут ли бактерии выработать устойчивость к MTh, и какие механизмы могли бы в этом участвовать.