Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антивитамины оказались спасением человечества 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Антивитамины оказались спасением человечества
Фото: Globallookpress.com
Ученые Геттингенского университета в Германии выяснили, что антивитамины оказались подходящей заменой антибиотикам, к которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость. Эти препараты могут послужить спасением от резистентных микроорганизмов, например, золотистого стафилококка, которые угрожают человечеству неизлечимыми инфекциями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.
На данный момент описаны только три встречающихся в природе антивитамина. Это розеофлавин (RoF), который заменяет витамин B2 (рибофлавин), гинкготоксин (GT), являющийся антивитамином B6 (пиридоксин) и 2'-метокситиамин (MTh), который можно ошибочно принять за B1 (тиамин).
Антивитамины по структуре похожи на свои витаминные эквиваленты, однако немного отличаются от них, что может серьезно повредить организму, который не может отличить их друг от друга.

Они подавляют функции настоящих витаминов и оказывают токсический эффект.

Ученые определили, что в MTh присутствует метоксигруппа (O-CH3) вместо обычной метильной группы, что нарушает метаболические реакции в клетке кишечной палочки Escherichia coli. Антивитамин отщепляет от белков глутаматы и способствует их слипанию. При этом человеческие белки, похоже, не подвержены влиянию MTh, однако на данный момент трудно предсказать, могут ли бактерии выработать устойчивость к MTh, и какие механизмы могли бы в этом участвовать.
Видео дня. Как моментально удалить занозу
Последние новости
Россияне назвали пять причин скрывать свою жизнь от родителей Россияне назвали пять причин скрывать свою жизнь от родителей Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг шихана в Башкирии Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг шихана в Башкирии Третьяковку залило Третьяковку залило
Комментарии
Наука , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Как быстро избавиться от похмелья
Как быстро избавиться от похмелья
Назван порядок проявления симптомов COVID-19
Назван порядок проявления симптомов COVID-19
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Названы даты вакцинации россиян от коронавируса
03:24
Названы даты вакцинации россиян от коронавируса
Коронавирус
В РФ создали вакцину против неизвестных коронавирусов
00:57
В РФ создали вакцину против неизвестных коронавирусов
Коронавирус
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение