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О каких проблемах говорит время, в которое вы просыпаетесь ночью 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Что время пробуждения говорит о здоровье
Фото: depositphotos.com
Сон человека разбит на фазы. В определенное время происходит нужная фаза сна, во время которой отдыхает организм и вырабатывает определенные вещества для жизнедеятельности. Бывает такое, что каждую ночь человек просыпается в одно и то же время. Исходя из определенной фазы, можно сделать вывод о том, какие есть проблемы в организме. "Рамблер" рассказывает, над чем нужно поработать, если вы просыпаетесь посреди ночи в одно и то же время.

С 23:00 до 01:00

Если вы просыпаетесь в это время, значит у вас есть проблемы с желчным пузырем. Дело в том, что во время сна наш организм восстанавливается, а процесс в этом органе приходится на это время. Если связывать сон с восточной медициной, то подъем в это время означает, что у человека из негативных эмоций преобладает разочарование.

С 01:00 до 03:00

В это время в теле человека вырабатываются различные гормоны, которые перерабатываются в печени. Орган фильтрует их и нормализует уровень определенных веществ в крови. Таким образом, если человек просыпается в это время, у него может быть гормональный сбой или проблемы с печенью. Китайская медицина связывает это время пробуждения с гневом. Дело в том, что в этот период врабатывается адреналин, который накапливается в организме из-за стресса.

С 03:00 до 05:00

В этой фазе сна отдыхают легкие. Во время сна человек дышит размеренно, его сердцебиение замедляется, что облегчает работу легких. Если организм не отдыхает, работа этого органа нарушена. Так, легкие не могут восстановиться после тяжелой работы в течение дня. Особое внимание на этот симптом следует обратить курильщикам, так как пробуждение в это время может говорить о болезнях, связанных с легкими. Если говорит об эмоции, с которой люди испытывают проблемы, то это разочарование. Возможно, в жизни человека произошла какая-то травма, которую он не может забыть.
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Наука
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