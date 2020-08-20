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В мусорной ДНК обнаружили ключ к секрету старения 

Lenta.ru 12 часов назад
В мусорной ДНК обнаружили ключ к секрету старения
Фото: Aging Cell
Ученые Университета штата Колорадо обнаружили механизм старения, который затрагивает мусорную ДНК. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging Cell.
Исследователи проанализировали транскрипты некодирующих повторяющихся элементов — участков ДНК, состоящих из повторяющихся фрагментов. Существуют различные типы таких участков, включая транспозоны, способные копироваться в пределах генома. В процессе транскрипции на матрице повторяющейся ДНК формируются транскрипты (РНК-последовательности), которые не участвуют в синтезе белка.
Специалисты проверили, увеличивается ли число транскриптов у людей старшего возраста, что может являться ключевым признаком старения и помочь раскрыть секрет причин возрастных изменений.

Ученые сначала проанализировали существующий набор данных секвенирования РНК, собранных из клеток кожи здоровых людей в возрасте от 1 до 94 лет.

Оказалось, что количество транскриптов большинства основных типов повторяющихся элементов, включая транспозоны Charlie5, было увеличено у пожилых людей.
Согласно выводам исследователей, транскрипты могут быть связаны с биологическим возрастом или здоровьем клеток человека, а не с хронологическим возрастом в годах.

В соответствии с гипотезой более высокие уровни РНК наблюдаются в клетках кожи, подвергшихся воздействию солнца.

Одной из возможных причин этой связи является нарушение хроматина в ядрах клеток, что способствует транскрипции повторяющихся элементов.
Мусорной ДНК называли часть генома, которая не кодирует белки и долгое время рассматривалась как бесполезная. В последние годы стало ясно, что эта ДНК участвует в синтезе РНК, играющей важную роль в регуляции работы генов и белков.
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