В Москве установлен первый диагностический комплекс будущего 

Единственный в Москве роботизированный диагностический комплекс установлен в «СМ-Клиника».

Первый роботизированный рентгеновский комплекс стоимостью порядка 100 млн рублей появился в Москве в многопрофильном медицинском центре «СМ-Клиника» в Новых Черемушках. Multitom Rax производства компании Siemens позволяет проводить полный спектр рентгенологических исследований, в том числе людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день это одна из самых универсальных и совершенных систем в мировой диагностике.

Презентация комплекса состоялась 18 августа на площадке медицинского центра и включила в себя наглядную демонстрацию работы системы. В пресс-конференции приняли участие представители холдинга «СМ-Клиника», производителя Siemens, а также врачи, которые ежедневно используют систему в своей работе.

Есть сразу несколько принципиальных отличий Multitom Rax от предшественников. Среди главных —мультизадачность и полная роботизация процесса исследования. Врачу, который может теперь выполнить множество разных исследований в одном кабинете за короткое время, остается внимательно изучить и описать результаты, основываясь как на классических рентгеновских изображениях, так и на 3D-изображении. Кроме того, больше нет необходимости перемещать пациента и менять положение тела, поскольку робот сам подстраивается под него.

Это значительно облегчает диагностику взрослых и детей с ограниченными возможностями, позволяя человеку проходить исследование, оставаясь в коляске, а также пожилых людей и младенцев.

Подобная технология подходит и для людей с травмами или неврологическими проблемами, так как дает возможность снизить болевой порог при обследовании. Важно, что уровень лучевой нагрузки на пациента существенно снижен.

Партнерский материал

Аппарат состоит из двух независимых потолочных штативов, которые одновременно могут перемещаться по десяти осям. Роботическая автоматизация для штативов позволяет достичь синхронного позиционирования, благодаря чему достигается высокая точность изображения. Кроме того, возможно и ручное позиционирование в любой точке комнаты обследования. Система может проводить ряд сложных исследований (рентгенографию и диагностическую рентгеноскопию, ангиографию, 3D-визуализацию костей и др.) на одном аппарате, а не в разных кабинетах, как раньше.

Вера Городецкая, эксперт по оборудованию компании «Siemens Здравоохранение»:

«Этот аппарат — будущее здравоохранения. Он уникален сразу по трем причинам: на нем можно сделать множество исследований в одном рентгеновском кабинете, он позволяет получать 3D-изображения высокого качества с помощью технологии Real 3D, кроме того, движения выполняют роботы, а не пациент».

«Ключевое слово для его описания — мульти. Это мультипозиционный, мультимобильный аппарат, который открывает целый спектр возможностей в классической рентгенологии, вплоть до 3D моделирования. Помимо этого, в него интегрированы функции компьютерного томографа, то есть один комплекс выполняет большое количество самых разных исследований», — отметил Максим Красных, врач компьютерной томографии, рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики «СМ-Клиника» в Новых Черемушках.

Аппарат будет незаменимым в ортопедии и травматологии: система позволяет делать исследование суставов в различных положениях. Патология может проявлять себя по-разному, в зависимости от положения тела больного (лежа или стоя). На обычном рентгеновском аппарате нет возможности сделать 3D исследования суставов, на этом комплексе это впервые стало возможным. Роботизированные держатели на потолочных подвесах обеспечивают свободное перемещение рентгеновской трубки и детектора, позволяя делать классические рентгеновские снимки в любых проекциях и 3D изображения.

В результате появляется возможность делать снимки в естественных условиях — именно в том положении, в котором пациент не испытывает боль: лежа, сидя или стоя. Основное применение этой системы — поясничный отдел позвоночника, коленный сустав, стопа и кисть.

Благодаря наличию цифровой сшивки снимков врач может провести ортосканирование всех отделов позвоночника, или увидеть на едином снимке, например, всю нижнюю конечность пациента для постановки правильного диагноза.

Аппарат незаменим в травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии, урогинекологии и других областях медицины. Специальной подготовки врачей для работы на аппарате не требуется. Прием и обследование одного пациента занимает 30 минут, таким образом, мощности клиники позволяют исследовать до 60 и более человек в день. Стоимость исследования для пациента составит от 8000 руб.