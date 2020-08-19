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Почему раньше люди реже болели раком 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему раньше люди реже болели раком
Фото: depositphotos.com
Рак — бич нашего времени. С каждым годом все больше людей умирают от этого заболевания. Раньше люди намного реже сталкивались с этим недугом, «Рамблер» расскажет, с чем это связано.
Несомненно, рак существовал задолго до наступления 21 века. Так, например, следы опухолей находили у древнеегипетских мумий. Кроме того, об этом свидетельствуют и древние записи, которым пять с лишним тысяч лет. В те времена болезнь называли неизлечимой.
Более того, следы опухолей диагностировали и у динозавров. В 2003 году ученые из Медицинского колледжа Университета Северо-Восточного Огайо проанализировали более 10 тысяч костей динозавров — в 29 случаях наличие рака подтвердилось.
Тем не менее остается загадкой, почему в наше время заболевание настолько распространено. Тут мнение ученых расходятся. Одни считают, что это связано с нездоровым образом жизни — вредные привычки, неправильное питание, стрессы.
Другие, в свою очередь, утверждают, что все дело в увеличении продолжительности жизни человека. Мы просто-напросто стали доживать до тех лет, когда слишком высок риск развития опухолей.
А третьи не согласны с мнением, будто раньше рак был редким заболеванием. По их словам, даже в прошлом веке онкологические заболевания было крайне сложно диагностировать, что уж говорить о древних цивилизациях. Поэтому люди просто не понимали, от чего умирают.
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