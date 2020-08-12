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Найден новый способ лечения коронавируса 

Lenta.ru 12 августа 2020
Найден новый способ лечения коронавируса
Фото: Depositphotos
Международная группа ученых под руководством Мельбурнского королевского технологического института нашла новый способ лечения различных инфекций, включая COVID-19, вызванный коронавирусом. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.
Специалисты продемонстрировали, что паразиты плазмодии, вызывающие малярию, в значительной степени зависят от активности ферментов протеинкиназ в красных кровяных тельцах. Также они выяснили, что лекарства, разработанные для борьбы с раком и инактивирующие эти ферменты, очень эффективны в уничтожении паразитов. Это позволит снизить стоимость терапии и ускорить внедрение новых препаратов, действующих против малярии и других вирусных (СOVID-19 и гепатита) и бактериальных инфекций, в том числе устойчивых к антибиотикам.
По словам ученых, препараты, которые нацелены на молекулы организма-хозяина, а не на сам патоген, позволяют исключить возможность быстрого развития резистентности возбудителя заболевания за счет мутации молекулы-мишени лекарственного средства.
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