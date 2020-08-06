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Что будет с вашим мозгом, если сидеть на диетах 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Что диеты делают с мозгом
Фото: depositphotos.com
Головной мозг — это важнейший орган в организме человека. Его работа во многом зависит от рациона питания. «Рамблер» расскажет, как различные диеты влияют на мозг.
Существует два вида диет: те, что подразумевают голодовку и отказ от множества продуктов ради похудения, и те, которых люди придерживаются посредством исключения вредной пищи, чтобы сохранить здоровье организма.
Сначала речь пойдет о первом виде диет. Если исключить из рациона большую часть продуктов, моря себя голодом, замедлится мозговая активность. Это доказала американский психолог Трейси Манн.
Доктор провела исследование, в ходе которого наблюдала за людьми, сидящими на диете, и теми, кто питался в обычном режиме. В конце эксперимента она предложила респондентам пройти тест.
Оказалось, что люди, ограничивающие себя в еде, запомнили меньше слов, чем те, кто питался, как обычно. Приверженцы диет испытывали проблемы с концентрацией внимания и реагировали гораздо медленнее, чем участники второй группы.
Тем временем, диеты, в ходе которых человек отказывается исключительно от вредной пищи, дают исключительно положительный эффект на работу головного мозга.
Ни для кого не секрет, что нет ничего вреднее сахара. Именно этот продукт стоит исключить в первую очередь, если вы заботитесь о своем организме.
Все диеты, которые хороши для работы мозга и замедляют дегенеративные процессы, схожи тем, что там нет простых сахаров, а значит — нет резких скачков инсулина, нет высокой гликемической нагрузки.
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Наука , Трейси Манн
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