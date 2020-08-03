Чем опасен угарный газ: симптомы отравления

Угарный газ — один из самых распространенных отравляющих газов. Он образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. «Рамблер» расскажет о симптомах отравления угарным газом.
Угарный газ часто называют «молчаливым убийцей», потому что он не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, легко смешивается с воздухом и беспрепятственно распространяется. Для отравления достаточно небольшое его количество. Иногда человек даже не осознает, что дышит отравляющим газом, и это довольно часто приводит к летальному исходу.
Поэтому следует знать о первых признаках отравления угарным газом, чтобы предпринять меры:
- ухудшение зрения;
- головокружение;
- ощущение пульсации в висках;
- ухудшение слуха;
- снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления;
- далее может быть рвота и потеря сознания.
При сильном отравлении пострадавшего следует вынести в лежачем положении на свежий воздух. Если это сделать невозможно, то необходимо прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на человека изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противогаз.
Если пострадавший уже находится без сознания, то его нужно расположить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.
В любом случае, следует как можно быстрее вызвать скорую помощь.