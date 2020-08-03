Чем опасен угарный газ: симптомы отравления

Угарный газ — один из самых распространенных отравляющих газов. Он образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. «Рамблер» расскажет о симптомах отравления угарным газом.

Угарный газ часто называют «молчаливым убийцей», потому что он не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, легко смешивается с воздухом и беспрепятственно распространяется. Для отравления достаточно небольшое его количество. Иногда человек даже не осознает, что дышит отравляющим газом, и это довольно часто приводит к летальному исходу.

Поэтому следует знать о первых признаках отравления угарным газом, чтобы предпринять меры:

ухудшение зрения;

головокружение;

ощущение пульсации в висках;

ухудшение слуха;

снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления;

далее может быть рвота и потеря сознания.

При сильном отравлении пострадавшего следует вынести в лежачем положении на свежий воздух. Если это сделать невозможно, то необходимо прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на человека изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противогаз.

Если пострадавший уже находится без сознания, то его нужно расположить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.